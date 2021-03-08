Источник материала: Хартия'97

Президент Польши подписал закон о 14-й пенсии 8.03.2021, 22:06

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Анджей Дуда

Фото: charter97.org

14-ю пенсию в размере примерно 272 евро польские пенсионеры получат в ноябре.

Президент Польши Анджей Дуда 8 марта подписал закон о дополнительном ежегодном денежном пособии пенсионерам, передает «Радио Польша» .

Глава польского государства при этом сказал: «Это для меня радостный момент, особенно в Женский день, когда мы желаем всем женщинам здоровья и успехов, всего хорошего. И этот закон является добром. Потому что дополнительное пособие дает возможность людям удовлетворить свои дополнительные потребности. А среди получателей пособия много женщин. И поэтому для меня, как президента Польши, это необычайно радостное событие».

Закон предусматривает, что т.н. 14-ю пенсию в размере минимальной пенсии — 1250 злотых (около 272 евро) — получат те пенсионеры, кому обычно насчитывается пенсия в размере, не превышающем 2 900 злотых (630 евро) с учетом налогов.

В случае, если пенсионер получает ежемесячное пособие в размере, превышающем 2900 злотых, то к нему будет применяться принцип «злотый за злотый». Таким образом, 14-я пенсия у таких людей будет меньше обычного пособия.

Министр по делам семьи и социальной политики Марлена Малёнг также отметила: «Пенсия будет выплачиваться пожилым людям без необходимости писать заявление в Управление соцстрахования или пенсионные учреждения Министерства национальной обороны или Министерства внутренних дел и администрации. Каждое из этих учреждений будет самостоятельно рассчитывать дополнительные выплаты пенсионерам, которые к нему принадлежат».

14-я пенсия будет выплачиваться в ноябре, а в некоторых случаях в декабре или январе. На 14-ю пенсию правительство Польши выделило около 11 миллиардов 400 тысяч злотых (почти 2,5 млрд евро). Пособие получат 9 миллионов 100 тысяч пенсионеров.

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