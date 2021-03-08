МОК не признал Виктора Лукашенко президентом НОК Беларуси

Источник материала: АФН

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение в качестве временной обеспечительной меры не признавать Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

Об этом на пресс-конференции заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает ТАСС.

"МОК не признает Виктора Лукашенко в качестве президента национального олимпийского комитета Беларуси", - сообщил Адамс.

Также по итогам выборов МОК не признал избрание членом исполкома НОК Беларуси Дмитрия Баскова. Оставлен в силе запрет на посещение всех мероприятий под эгидой МОК, включая Олимпийские игры, в отношении Лукашенко и Баскова. В то же время МОК продолжит диалог с новоизбранным исполкомом организации.

В качестве обеспечительной меры МОК сохранит санкции в отношении НОК Беларуси, среди которых прекращение обсуждения каких-либо мероприятий МОК с олимпийским комитетом республики и прекращение финансовой помощи, за исключением стипендиальных выплат спортсменам и выплат по их подготовке к Олимпийским играм.

МОК попросил НОК и спортивные федерации Беларуси проконтролировать отсутствие политической дискриминации в вопросе участия спортсменов страны в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм и в выборе состава на Олимпиаду. МОК также не собирается приглашать и предоставлять аккредитации белорусским чиновникам на предстоящие Игры.

В международной организации отметили положительные изменения в уставе НОК Беларуси после введенных 7 декабря санкций, но выразили неудовлетворение тем, что олимпийский комитет Беларуси не сумел обеспечить надлежащую защиту от политической дискриминации спортсменов внутри страны.

26 февраля Виктор Лукашенко был «избран» Олимпийским собранием на пост президента НОК Беларуси, заменив Лукашенко, который возглавлял организацию с 1997 года.