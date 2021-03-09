Лукашенко: Женщины сохраняют и передают новым поколениям важнейшие ценности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил женщин республики с 8 Марта, передает телеканал «МИР 24».

Как отметил глава государства, именно женщины сохраняют и передают новым поколениям важнейшие ценности и традиции.

«При этом вам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины», – отметил глава государства.

Лукашенко пожелал всем здоровья, любви, взаимопонимания, мирного неба над головой и успехов в начинаниях.