|
Лукашенко: Женщины сохраняют и передают новым поколениям важнейшие ценности
09.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил женщин республики с 8 Марта, передает телеканал «МИР 24».
Как отметил глава государства, именно женщины сохраняют и передают новым поколениям важнейшие ценности и традиции.
Лукашенко пожелал всем здоровья, любви, взаимопонимания, мирного неба над головой и успехов в начинаниях.
Ранее видеоклип с оригинальным поздравлением женщинам записали белорусские военные летчики. Авиаторы прочитали стихи и спели популярные романсы, а затем прошли по взлетной полосе строем в виде цифры «8». Во время показательных полетов летчики
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщинам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины, отметил президент Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)