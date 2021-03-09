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Лукашенко: Женщины сохраняют и передают новым поколениям важнейшие ценности

09.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил женщин республики с 8 Марта, передает телеканал «МИР 24».

Как отметил глава государства, именно женщины сохраняют и передают новым поколениям важнейшие ценности и традиции.

«При этом вам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины», – отметил глава государства.

Лукашенко пожелал всем здоровья, любви, взаимопонимания, мирного неба над головой и успехов в начинаниях.

Ранее видеоклип с оригинальным поздравлением женщинам записали белорусские военные летчики. Авиаторы прочитали стихи и спели популярные романсы, а затем прошли по взлетной полосе строем в виде цифры «8». Во время показательных полетов летчики создали воздушный букет отстрелом тепловых ловушек.



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Женщинам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины, отметил президент Беларуси.
 
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