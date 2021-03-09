Госсекретарь США привел Марию Колесникову в пример

Демократический активист Мария Колесникова в преддверии президентских выборов подняла женщин по всей стране в знак протеста против правления Александра Лукашенко, последнего диктатора Европы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 8 марта на онлайн-церемонии вручения Международной женской премии за храбрость, которую в 2007 году учредило американское внешнеполитическое ведомство.



Иллюстрация из микроблога Госдепартамента США

«Сегодня ее нет на экране, потому что она сидит в белорусской тюрьме. Соединенные Штаты будут продолжать призывать к ее безоговорочному освобождению и освобождению всех политических заключенных в Беларуси», — сказал Блинкен.

Колесникова стала лауреатом премии Госдепартамента за 2020 год. «В преддверии президентских выборов 9 августа 2020 года белорусские женщины стали доминирующей политической силой и движущей силой общественных перемен в Беларуси, в немалой степени благодаря Марии Колесниковой, — говорилось в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства США. — После того как власти посадили в тюрьму или выслали трех самых популярных оппозиционных кандидатов-мужчин, Мария и ее партнеры бросили исторический вызов 26-летнему правлению Александра Лукашенко. Мария, продолжая оставаться лицом оппозиции внутри Беларуси, мужественно переживает тюремное заключение после спорных выборов. Несмотря на свое задержание, Мария продолжает поддерживать демократическое движение внутри Беларуси и служит источником вдохновения для всех тех, кто стремится завоевать свободу для себя и своих стран».

Кроме Колесниковой лауреатами премии стали гражданские активистки из Бирмы, Камеруна, Китая, Колумбии, Демократической Республики Конго, Гватемалы, Ирана, Непала, Сомали, Испании, Шри-Ланки, Турции, Венесуэлы, а также посмертно семь активисток из Афганистана, которые были убиты в прошлом году.

Координатор штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно повезли в Украину. Однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось — на границе она порвала свой паспорт.

В сентябре ей было предъявлено обвинение «в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием СМИ и сети интернет», а в декабре — еще одно, за «создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием» (имеется в виду Координационный совет по урегулированию политического кризиса). В феврале ей также было предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК) — имеется в виду КС.

Колесникова содержится в СИЗО на ул. Володарского в Минске. 6 января стало известно, что ей продлили срок содержания под стражей до 8 марта.

9 марта Колесникову планирует посетить адвокат, после чего станет известно, до какого числа продлен срок содержания под стражей.