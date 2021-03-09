«Союз» и другие. Даст ли Лукашенко разгуляться партиям?

Учредительный съезд пророссийской партии «Союз» в Минске взбудоражил политизированную публику. Пошли разговоры о продвижении мягкой силы Кремля. Тем временем на ниве партийного строительства зашевелились и другие силы, персоны — от провластной «Белой Руси» до мягкого оппозиционера Андрея Дмитриева. Но тут вспоминается бородатый анекдот про лесника, который пришел и всех разогнал.





Правда, сам съезд «Союза», состоявшийся 6 марта, как раз не разгоняли, в отличие, например, от проходившей днем ранее в столичном клубе «Имагуру» учредительной конференции Лиги студенческих объединений.

Из того обстоятельства, что здешним приверженцам «русского мира» дали спокойно собраться, комментаторы сделали разные выводы. Одни — что Александр Лукашенко побаивается злить Москву. Другие — что это заводилы этого проекта находятся под плотной опекой белорусских спецслужб и таким образом, мол, Лукашенко ведет свою игру. В пользу этой версии приводится тот факт, что о «Союзе» доброжелательно говорят государственные СМИ, а избранный председателем создаваемой партии Сергей Лущ появляется на телеканалах.

Не по Сеньке шапка?

«Сама партия “Союз” вряд ли станет серьезной политической силой. По крайней мере, она не выглядит пока таким образом», — считает директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич.

Во-первых, в этой партии «нет ключевых фигур», состав выглядит «не очень серьезно»; во-вторых, нет повестки дня, которая была бы интересна широкому кругу людей, пояснил политолог в комментарии для Naviny.by.

Действительно, Луща, хоть он и стал светиться в госСМИ, трудно назвать крупной и респектабельной политической фигурой. Независимые СМИ подчеркивают, что он когда-то входил в секту, идеологию которой «можно охарактеризовать как неоязыческую, антисемитскую и неонацистскую» ( «Наша ніва» ). Потом этот человек руководил откровенно пророссийской организацией «Румол», участвовал в организации шествия «Бессмертного полка» в Минске (эта идущая из Москвы инициатива вызывала настороженную реакцию белорусских властей).

Заявленные программные цели партии «Союз» — типа «развития демократии и совершенствования политической системы государства для построения полноценного гражданского общества», развития белорусско-российской интеграции — выглядят банальными благими пожеланиями и вряд ли способны зажечь массы.

Вдобавок на словах и Лукашенко — за развитие интеграции с Россией. Непонятно, в чем тогда фишка «Союза», как он будет позиционироваться на этом фоне.

Москва заинтересована продвигать свою мягкую силу

В общем, не стоит сразу делать вывод, что за Лущом со товарищи стоит сам Владимир Путин. Вполне возможно, что это здешние русскомирцы, публика довольно маргинальная, сами зашевелились, почуяв окно возможностей.

В целом же Москва, как полагают многие политологи, несомненно заинтересована в развитии партийной системы в Беларуси, чтобы сподручнее было продвигать здесь свои интересы. Распространено мнение, что Кремль с этой целью подталкивает Лукашенко к конституционной реформе .

В Беларуси может найтись определенная электоральная база для пророссийской партии, считает Казакевич. Но при этом Москва, по его мнению, будет действовать тоньше: «Серьезная пророссийская сила может быть создана не как открыто пророссийская, а вроде как для всех белорусов».

Кроме того, по мнению собеседника Naviny.by, Кремль может сделать ставку не на создание новых партий, а на работу с существующими структурами. «Стратегия [Кремля] создавать свои партии, как правило, себя не оправдывала в последние годы в разных странах. Так что проще брать что-то готовое, живое и таким образом заходить на политическое поле, чем заниматься таким инжинирингом», — говорит Казакевич.

Старую оппозицию могут и вовсе вырубить

Да, но как посмотрит на такие процессы Лукашенко, который ревниво оберегает свою монополию на интеграционные игры и вообще отношения с Москвой?

«Лукашенко будет сопротивляться» продвижению российской мягкой силы в Беларуси, «как это было все последние двадцать лет», считает Казакевич. Другой вопрос — в той ли он сейчас позиции, чтобы блокировать создание пророссийских структур, добавил политолог.

В свою очередь эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич в комментарии для Naviny.by отметил, что вопрос о регистрации партии «Союз» станет тестом для белорусского режима.

Ныне в стране 15 зарегистрированных политических партий. Причем все они получили этот статус еще в прошлом тысячелетии (!), последняя — в 2000 году. С тех пор все попытки политических сил официально оформить свои партии Минюст отметает, как правило — под прикрытием мелких претензий к документам и т.п.

На самом деле высокое начальство, видимо, давно решило, что и 15 партий белорусам за глаза хватит. А после прошлогодних протестов Лукашенко, возможно, пришел к выводу, что и список уже зарегистрированных партий стоит проредить.

Еще в сентябре 2020 года он заявил: «Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии — соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию».

В прошлом же месяце, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания , Лукашенко дал Минюсту уже конкретное поручение провести перерегистрацию партий в течение первого полугодия.

В оппозиционных партиях выказывают опасения, что под этим предлогом их могут просто ликвидировать. Ведь зарегистрированная партия может подавать заявки на митинги и шествия, выдвигать своих кандидатов на выборы и т.д. Сейчас, когда в стране взрывоопасная политическая обстановка, с точки зрения властей давать противникам такие легальные возможности ни к чему.

Игроки в ожидании новых правил

И все же предчувствие конституционных перемен, редизайна политической системы побуждает разных игроков на политической арене Беларуси рыть копытом землю.

На том же Всебелорусском собрании ряд ораторов прозрачно намекали на то, что пора дать больше воли «правильным» партиям (параллельно предлагалось прижать «деструктивные» силы). Снова заговорили о партийной перспективе функционеры провластной организации «Белая Русь». Они давно мечтают превратить свою структуру в партию власти (совсем другие бюджеты, карьерные возможности и пр.), но ранее Лукашенко несколько раз этот порыв одергивал.

Выпущенный прошлой осенью из СИЗО КГБ Юрий Воскресенский, которого в оппозиционной среде считают фигурой, работающей на власть, на днях заявил о планах создать партию «Демократический союз». По его словам, «эта партия прежде всего будет основываться на активистах того протестного движения, которые вовремя остановились».

Лидер объединения «Говори правду», кандидат в президенты на выборах 2020 года Андрей Дмитриев в последнее время пиарит свои намерения создать «Нашу партию». Он поясняет: через формирование таких структур нужно готовиться к переменам, которые могут произойти и внезапно.

Стоит напомнить, что перед своим арестом в прошлом году и Мария Колесникова из команды Виктора Бабарико провозгласила курс на создание партии «Вместе». Ныне и он, и она за решеткой , но не факт, что на самой идее поставлен крест.

По тонкому льду

Однако тут самое время снова вспомнить про лесника, который пришел и всех разогнал. Лукашенко всегда настороженно относился к идее усложнить политическую систему через развитие партийной сферы. Он привык к простой схеме персоналистской власти: есть вождь и есть якобы целиком (ну, почти целиком) преданный ему народ — зачем еще какие-то непонятно кого представляющие структуры?

Вместе с тем, наверное, и для него уже очевидно, что харизма поблекла, популярность не та и потому надо что-то менять. Советники, видимо, подсказывают, что при помощи управляемой партийной системы можно стравить политический пар. В конце концов, и Москве надо показать, что некие изменения готовятся.

Но при этом мастер внешнеполитического лавирования Лукашенко не хочет делиться ни с кем контролем над белорусской политикой. Так что Кремлю рано полагать, что завтра тут будут созданы условия для его игры на партийном поле.

Во-первых, и тот же «Союз», и любую новую партию надо зарегистрировать. Да и старые партии пройдут через жесткий фильтр. Так что у властей широкие возможности смоделировать нужную партийную конфигурацию. В нее могут включить и некие карманные якобы пророссийские партии, чтобы снять претензии Москвы.

«Если бы в Беларуси были демократические выборы, то создание партии, поддерживаемой Россией, действительно было бы угрозой [для Лукашенко]», — говорит Карбалевич. Но, подчеркивает он, в нынешней ситуации власти легко могут нейтрализовать попытки такого рода. Во-первых, за счет отказа в регистрации. Во-вторых, «власти сами определяют, кого пропускать, а кого не пропускать в тот же парламент».

И принципиально менять эту систему Лукашенко вряд ли захочет. В заключительном слове на том же Всебелорусском собрании он проводил мысль, что переходить на выборы по партийным спискам рано. Мол, сначала нужно заняться партийным строительством (но как, если для этого нет условий и стимулов?). И вообще общество должно созреть (опять же: как, если гражданам за активность дают по голове?).

Резюме звучало так: в этом деле «надо идти осторожно, как по тонкому льду, ибо провалимся и не выкарабкаемся. Сегодня не время для сомнительных экспериментов».