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Умерла народная артистка Татьяна Иванова

09.03.2021 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В возрасте 73-х лет ушла из жизни народная артистка России Татьяна Иванова. Тоагическую новость для поклонников ее таланта сообщил Российский государственный академический театр драмы имени Ф.Г. Волкова, в котором она служила.

Умерла народная артистка Татьяна Иванова
Фото с сайта РИА ФАН

Как отметили коллеги, актрисы не стало 7 марта.

Она дебютировала на сцене в марте 1971-го, будучи студенткой  сыграв в спектакле «Сказки старого Арбата».

«До последних дней народная артистка России Татьяна Иванова активно работала в театре, была полна творческих планов. 4 февраля состоялся ее бенефис, посвященный 50-летию творческой деятельности. Она репетировала главную роль в спектакле «На краю земли», премьера которого назначена на День театра – 27 марта», — отметили в театре.

 
Теги: Новости
 
 
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В возрасте 73-х лет ушла из жизни народная артистка России Татьяна Иванова. Тоагическую новость для поклонников ее таланта сообщил Российский государственный...
 
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