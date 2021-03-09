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Госдепартамент США заочно наградил Марию Колесникову премией за мужество

09.03.2021 08:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Один из лидеров белорусских протестов Мария Колесникова, с сентября 2020 года находящаяся под арестом, заочно награждена Международной женской премией за гражданское мужество, вручаемой Госдепартаментом США.

Перед президентскими выборами в Беларуси в августе 2020 года женщины стали влиятельной политической силой и двигателем общественных изменений в стране "во многом благодаря Марии Колесниковой", заявило американское внешнеполитическое ведомство в понедельник, 8 марта.

Даже находясь под арестом, Колесникова "продолжает поддерживать жизнеспособность демократического движения в Беларуси", указывается далее. Госсекретарь США Энтони Блинкен начал онлайн-церемонию награждения с чествования белорусской активистки и подчеркнул, что она смогла мобилизовать белорусских женщин в преддверии президентских выборов, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко, передает DW.

Мария Колесникова "служит источником вдохновения для всех, кто стремится завоевать свободу для себя и своей страны", указал Госдепартамент США. Среди других награжденных - активистки из Афганистана, Венесуэлы, Турции, Шри-Ланки и Сомали, ряд из которых удостоены премии посмертно.

Между тем 8 марта истек срок содержания Колесниковой под стражей, продленный на два месяца в начале января. Пока ничего не известно ни о новом продлении срока, ни об освобождении активистки.

Мария Колесникова была задержана 8 сентября, ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, а также в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и в создании. С тех пор она находится под стражей.

 
 
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Один из лидеров белорусских протестов Мария Колесникова, с сентября 2020 года находящаяся под арестом, заочно награждена Международной женской премией за...
 
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