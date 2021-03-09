«Лукашенко. Золотое дно» - в первые минуты трансляции фильм Степана Путило собрал десятки тысяч зрителей

пишет Белсат. К просмотру фильма через 20 минут после начала трансляции присоединились более 80 тысяч зрителей,Белсат.





Накануне Степан Путило в эфире «Белсата» анонсировал фильм-расследование об имуществе Лукашенко. По словам команды блогера, эта лента – самое масштабное расследование о тайниках Александра Лукашенко.





«Дорогая недвижимость, собственный авто- и авиапарк, часы и даже золотые ручки, а в декларации — «голодранец». Инсайды, схемы, планы, документы, свидетельства очевидцев и голые факты о роскошной жизни диктатора. Команда собрала воедино все — как известные, так и не публикованные ранее материалы о семье Лукашенко, его кошельках и хитросделанных способах взаимовыгодного сотрудничества с прикорытными олигархами.





Фильм длится около часа. В ленте показана иная часть биографии первого президента Беларуси Александра Лукашенко.



пишет newsru.com Главная идея расследования - в том, что Лукашенко фактически приватизировал многочисленные государственные резиденции, включая роскошный Дворец независимости, а также использует в личных целях полагающийся президенту страны авто- и авиатранспорт,newsru.com

Также упоминается в ленте о подарках. Звучит фамилия российского предпринимателя Михаила Гуцериева - хорошего друга Лукашенко.

Напомним, главный козырь Лукашенко заключается в том, что у него нет никаких богатств, а почти все, чем он пользуется, принадлежит государству. Словом, беднейший человек.





Авторы фильма пообещали - продолжение следует.