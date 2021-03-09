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Политолог рассказал, что поможет свергнуть Лукашенко этой весной

09.03.2021 08:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Политолог рассказал, что поможет свергнуть Лукашенко этой весной

  • 9.03.2021, 8:09
Политолог рассказал, что поможет свергнуть Лукашенко этой весной

У белорусов есть огромное количество методов.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире своего youtube-канала заявил, что у белорусов есть огромное количество методов ненасильственной борьбы для того, чтобы свергнуть диктатора в результате ненасильственных протестов, которые уже этой весной могут обрести «второе дыхание».

Политолог подчеркивает, что успех белорусской Революции и свержение режима Лукашенко «зависит не от Тихановской, это зависит только от гражданского общества Беларуси».

«Это дело исключительно белорусского народа — жителей Минска и других белорусских городов, которые могут подавить авторитаризм в Беларуси», — уверен Дмитрий Болкунец.

«Хочу отметить, что в Беларуси достаточно зрелое гражданское общество. Достаточно много людей, которые могут открыто выражать свою позицию. Заявления и призывы лидеров протеста выходить 25 марта — это важные маркеры. И я считаю, что события, которые произойдут 25, может быть 26 или в другие дни марта, могут стать началом новой Белорусской весны», — отмечает политолог.

В истории есть много примеров, когда длительные, мирные, ненасильственные протесты достигали своей цели. Поэтому надо предпринимать все усилия, чтобы желательно мирным путем сменить режим в Беларуси, подчеркивает Дмитрий Болкунец.

«Лукашенко — это уже не власть, это узурпатор и хунта, которая удерживается в стране только силой оружия. Лукашенко — исключительно трусливый человек, он способен только лгать. Поэтому обществу высмеивает тирана, и смех — это довольно сильный инструмент. Вспомните, кто был одним из злейших врагов Гитлера? Английский комик, за голову которого Гитлер назначил огромный выкуп. Лукашенко боится сатиры над собой», — отмечает политолог.

Лукашенко сегодня — это человек, который не имеет перспектив, подчеркивает Дмитрий Болкунец.

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Теги: Минск
 
 
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У белорусов есть огромное количество методов.
 
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