Чем на самом деле занимаются айтишники? Результаты опроса

Источник материала: Tut.by

До сих пор ИТ-сфера для многих кажется чем-то загадочным, особенно когда мы читаем новости или видим фотографии из классных офисов с комнатами отдыха и игровыми приставками. Поэтому Исследовательский центр rabota.by решил провести опрос среди специалистов из ИТ-сферы, чтобы узнать, какие «плюшки» предоставляются ИТ-специалистам и произошли ли с начала года изменения в их работе.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christina @ wocintechchat.com / Unsplash

rabota.by — один из ведущих сервисов по поиску работы и персонала, резидент ПВТ.

В опросе приняли участие 302 специалиста из сферы информационных технологий, из которых около 90% оказались трудоустроены — они и стали целевой аудиторией опроса.





Какие изменения произошли в зарплате в ИТ

По итогам прошлого, 2020 года специалисты преимущественно отметили, что изменений в заработных платах или премиях не произошло. Однако также около 36% указали на индивидуальные изменения в сторону увеличения.





С начала 2021 года большинство соискателей сообщили, что изменений в заработной плате не произошло. Об уменьшении заработной платы или премии всем (или отдельным) сотрудникам рассказали только около 14% (в основном уменьшение заработной платы и премии произошло в размере до 5%).





Медицинская страховка и подарки: какие «плюшки» предоставляются айтишникам

Специалисты Исследовательского центра rabota.by также узнали, какие бонусы чаще всего предлагают компании для ИТ-специалистов. В топ-5 по итогам опроса вошли:

оплачиваемый больничный;

корпоративные подарки сотрудникам в честь Нового года и Рождества;

оплачиваемая медицинская страховка;

корпоративные мероприятия несколько раз в год;

бесплатные сладости в офисе.

Среди вариантов «Другое» встречались частичная компенсация обедов, частичная компенсация стоимости обучения английскому языку, 2 дня в год по болезни за счет компании, 7-часовой рабочий день в пятницу и другое.

О сокращении неденежных «плюшек» за последний месяц сообщили только около 18%.





Если же вы хотите узнать, чем айтишники заняты большую часть дня в офисе, то переходите по ссылке .