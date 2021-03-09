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Чем на самом деле занимаются айтишники? Результаты опроса
Источник материала: Tut.by
До сих пор ИТ-сфера для многих кажется чем-то загадочным, особенно когда мы читаем новости или видим фотографии из классных офисов с комнатами отдыха и игровыми приставками. Поэтому Исследовательский центр rabota.by решил провести опрос среди специалистов из ИТ-сферы, чтобы узнать, какие «плюшки» предоставляются ИТ-специалистам и произошли ли с начала года изменения в их работе.
В опросе приняли участие 302 специалиста из сферы информационных технологий, из которых около 90% оказались трудоустроены — они и стали целевой аудиторией опроса.
Какие изменения произошли в зарплате в ИТ
По итогам прошлого, 2020 года специалисты преимущественно отметили, что изменений в заработных платах или премиях не произошло. Однако также около 36% указали на индивидуальные изменения в сторону увеличения.
С начала 2021 года большинство соискателей сообщили, что изменений в заработной плате не произошло. Об уменьшении заработной платы или премии всем (или отдельным) сотрудникам рассказали только около 14% (в основном уменьшение заработной платы и премии произошло в размере до 5%).
Медицинская страховка и подарки: какие «плюшки» предоставляются айтишникам
Специалисты Исследовательского центра rabota.by также узнали, какие бонусы чаще всего предлагают компании для ИТ-специалистов. В топ-5 по итогам опроса вошли:
Среди вариантов «Другое» встречались частичная компенсация обедов, частичная компенсация стоимости обучения английскому языку, 2 дня в год по болезни за счет компании, 7-часовой рабочий день в пятницу и другое.
О сокращении неденежных «плюшек» за последний месяц сообщили только около 18%.
Если же вы хотите узнать, чем айтишники заняты большую часть дня в офисе, то переходите
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Исследовательский центр rabota.by провел опрос среди специалистов из ИТ-сферы, чтобы узнать, какие «плюшки» предоставляются ИТ-специалистам и произошли ли с начала...
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