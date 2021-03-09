5 вещей, которые всех бесят в совместной жизни

Источник материала: Tut.by

Съезжаясь с партнером, особенно если для вас обоих это происходит в первый раз, стоит помнить, что вы наверняка столкнетесь с массой несовпадений в привычках и взглядах на совместную жизнь. Что это за привычки и как не дать им разрушить ваши отношения?



Toa Heftiba, unsplash.com

Общее одеяло

Почему-то считается, что проспать всю ночь, завернувшись в одно одеяло и тесно прижавшись друг к другу, — это сплошное удовольствие и романтика. Спасибо, голливудские клише. Это не так. У каждого свой комфортный температурный режим и собственная температура тела, любимые позы для сна и чуткость. Так что не стоит мучить друг друга, если даже кому-то одному из вас это некомфортно. Купите второе одеяло и наслаждайтесь полноценным отдыхом.



Toa Heftiba, unsplash.com

Несовпадение представлений о быте

Вынесем за скобки разбросанные носки: здравомыслящему человеку должно быть понятно, что свои вещи он убирает за собой сам. Но как быть с приготовлением еды, уборкой, посудой и временем, которое каждый из вас проводит по утрам в туалете и душе? Чтобы любовная лодка не разбилась о чью-то привычку разгадывать в туалете кроссворды, эти мелочи стоит обговорить заранее или обсуждать сразу же, как это начнет напрягать одного из партнеров.

Разные биологические ритмы

Если на одной территории сходятся закоренелая «сова» и хронический «жаворонок» — это может стать проблемой. Когда один в субботу в 7 утра уже варит кофе и бодро насвистывает, а второй планирует спать еще до обеда. Что делать? Либо принять все как есть и пытаться синхронизировать ваши общие часы бодрости, чтобы проводить их вместе. Или пробовать немного подвинуть свои ритмы, постепенно сдвигая время отхода ко сну и пробуждения в сторону среднего для вас обоих. Но ни в коем случае не стремитесь резко изменить ритм партнера. Да-да, в субботу в 10 утра вполне нормально валяться в кровати, слышите, жаворонки?

Чужие родственники

Да, теперь вы вместе и, возможно, даже уже стали семьей. И вроде как стоит принять вместе с новым партнером и всех его родственников. Но тут таится большая ошибка: это не ваши мама и папа, и никому не нужно делать вид, что это так. Вам с партнером стоит заранее оговорить правила и границы вашей семьи или пары, и даже если его мама требует, чтобы вы выделили ей ее личный ключ от вашей квартиры, — это проблемы мамы, но не ваши. Какие-то вещи вы можете выслушать с улыбкой вежливости и пропустить мимо ушей, но терпеть хамство и нарушение личных границ — спасибо, нет.



Soroush Karimi, unsplash.com

Разное отношение к физиологии

Если ваш партнер падает в обморок от информации о том, что девушки не какают фиалками, подумайте, готовы ли вы дальше поддерживать с ним отношения. Но в целом личные представления о физиологических границах и нормах у всех разные. Поэтому если для кого-то что-то является проблемой, стоит ориентироваться на более чувствительного партнера. И если кого-то из вас бесит излишняя расслабленность, что ж, переставайте чистить зубы, разговаривать и одновременно справлять нужду в объединенном санузле — для многих это действительно не лучшее зрелище по утрам.