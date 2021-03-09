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Зима не торопится уходить — мороз сохранится

09.03.2021 08:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Зима не торопится терять свои позиции — практически повсеместно в Беларуси сохранится морозная погода.

Зима не торопится уходить — мороз сохранится
Фото pixabay.com

Во вторник, 9 марта, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый.

Столбик термометра покажет в регионах следующие значения:

  • Брест -1..+1°C;
  • Витебск -2..-4°C;
  • Гомель -1..-3°C;
  • Гродно 0..-2°C;
  • Могилев -2..-4°C;
  • Минск -1..-3°C.
 
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Зима не торопится терять свои позиции — практически повсеместно в Беларуси сохранится морозная погода.
 
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