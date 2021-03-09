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Зима не торопится уходить — мороз сохранится
Источник материала: Навiны
Зима не торопится терять свои позиции — практически повсеместно в Беларуси сохранится морозная погода.
Во вторник, 9 марта, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый.
Столбик термометра покажет в регионах следующие значения:
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Зима не торопится терять свои позиции — практически повсеместно в Беларуси сохранится морозная погода.
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