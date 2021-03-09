Венгерские, но родные. Вспоминаем историю городских автобусов Ikarus в Минске

Источник материала: Onliner Казалось, они будут всегда. Но ничто не вечно. Полтора десятилетия прошло с тех пор, как с минских городских маршрутов стали массово исчезать венгерские автобусы Ikarus. Они ушли, но мы их помним. Об истории икарусов в Минске — наш рассказ.

На энциклопедическую всеобъемлемость не претендуем. Это скорее эмоции из юности и небольшое сдувание пыли с архивов. Но основные модели в наш обзор вошли точно.

Советский период

Во второй половине 1950-х венгерские автобусы уже были в Минске. Например, на этом фото запечатлен Ikarus 31 маршрута №1 «Мясокомбинат — парк Челюскинцев». Эту модель в городской и междугородней версиях завод в Секешфехерваре начал выпускать в 1956 году. Фото сделано в белорусской столице в 1958-м. А это значит, что Минск получил свежую на тот момент модель достаточно оперативно. Эта городская модификация автобуса с двумя «аккордеонными» дверьми называлась Ikarus 31.22.





Сколько таких машин было в Минске, сейчас сказать сложно. Но определенно больше одной. На фото — другой экземпляр, который в автобусном парке готовят к агитационным мероприятиям. Лозунги на плакатах за шесть десятилетий ничуть не утратили своей актуальности.





Но настоящая эпоха автобусов венгерской марки началась в Минске, по одним данным, в 1967 году, по другим — в 1968-м. Тогда на столичные улицы вышли элегантные и невиданно вместительные по тем временам «гармошки» Ikarus 180. Поставки этой модели в Советский Союз только начались, и Минск получил их одним из первых. По воспоминаниям пассажиров, задние части «гармошек» болтало просто неимоверно, гораздо сильнее, чем в нынешних автобусах. Но детям, например, это было только в радость — они с удовольствием прыгали на ухабах вместе с икарусом.

Фото из ранних 1970-х. Перекресток Кабушкина и Партизанского проспекта, слева дом 105, справа — 104. В левом нижнем углу кадра виднеется давно ликвидированный ж/д переезд бывшей ветки на МАЗ от станции Степянка. Здесь в кадр наряду с Ikarus 180 попал и одиночный Ikarus 556 из того же семейства.





Такие трехдверные икарусы появились в Минске примерно в 1971—72 годах. Любопытно, что в Венгрии этот вариант начали выпускать на четыре года раньше «гармошки», в 1962-м, но в столицу БССР базовые «одиночки» пришли уже после «гармошек».

Один из этих автобусов попал на фото, сделанное в 1970-х годах с моста над Партизанским проспектом. Да, вам не показалось — тогда вдоль Партизанского ходили еще и трамваи.





Окраска минских икарусов моделей 556 и 180 была бело-красно-белой. Необходимо отметить, что это был абсолютно стандартный заводской окрас тех лет. Почти все автобусы Ikarus 556 и 180 во всем СССР, равно как и во всех остальных соцстранах, были бело-красно-белыми.





А это уже вторая половина 1970-х. Тот же мост над Партизанским проспектом, а в кадре одиночные икарусы двух поколений. На смену Ikarus 556 стала приходить новая модель — Ikarus 260, ставшая абсолютной классикой и сохранившая свое присутствие на минских улицах до начала XXI века.





Одиночные Ikarus 260 и сочлененные Ikarus 280 будут символом городского автобусного движения все 1980-е да и, пожалуй, все 1990-е.

Вот так это начиналось. Жильцы «столбиков» по улице Ванеева еще живут под «партией» и «славой», а икарусы нового поколения уже вовсю колесят по столице. Цвет городских машин на протяжении всего советского периода был строго желтым.





После развала СССР окраска минских икарусов поменяется.

Лихие 1990-е и миллениум

В самые ранние 1990-е желтые икарусы еще доминировали на линиях, но потом их начали массово перекрашивать.

Вот пример. Ikarus 260 еще советской эпохи, выпущенный в 1986 году. Сфотографирован в 1999-м. Автобус уже не желтый, но в строю, хотя уже порядком изношен. На диспетчерской станции «Запад-3» он заехал на эстакаду для дежурного осмотра. Микрорайон Красный Бор на заднем плане еще строится. Спишут этот экземпляр в 2006 году. Маршрут №11 до сих пор существует, правда с тех пор несколько раз поменял свою схему.





Успели попасть в Минск и удлиненные «одиночки» Ikarus 263.10. Они представляли собой модификацию Ikarus 260 с удлиненным на две короткие оконные секции кузовом, слегка «растянутой» базой и двустворчатыми дверями. Эти машины начали выпускаться во второй половине 1980-х и поначалу поставлялись только на немецкий рынок, чуть позже — на венгерский, а в Советский Союз пришли в 1989 году. Этот минский экземпляр — 1990 года выпуска и, вероятно, один из последних поставленных в белорусскую столицу новым, с конвейера. Последние минские Ikarus 263.10 работали до первых чисел июля 2007 года.





Завод в Матиашфельде «гармошку» Ikarus 280 делал до 2001 года, а одиночную модель Ikarus 260 — до 2002-го. Однако Минск после распада СССР новые икарусы уже не покупал (обходились дорого), но сервис их был отлажен. Автобусный же МАЗ только становился на ноги. Потребность была, и парк обновляли за счет закупок бывших в употреблении автобусов Ikarus. Приобретали их главным образом в Германии.

Первые «немцы» стали появляться в Беларуси примерно в 1992—1993 годах. Автобусы в легко узнаваемой окраске Восточного Берлина вышли на минские улицы. На некоторых даже оставались немецкие надписи. Это модификация Ikarus 280.02, созданная в Венгрии специально для ГДР. Характерный внешний признак — отсутствие на большинстве окон форточек.





Экс-берлинский Ikarus 280.02 работал в том числе на интересном маршруте №526 «Коммерческий». Этот маршрут связывал ДС «Запад-3» с ТД «Ждановичи». Так там же совсем рядом? Это сейчас рядом и прямая дорога есть, а 20 лет назад ее не существовало, и добираться с Запада в Ждановичи обычным транспортом было непросто, с несколькими пересадками. Коммерческий маршрут тоже вез через «Пушкинскую», но быстро и только с одной остановкой. Проезд стоил заметных денег — 50 000 рублей.





Закупки подержанных икарусов в Германии продолжались на протяжении всех девяностых. Были еще закупки из Чехии и Польши. Этот экземпляр Ikarus 280.02 пришел одним из последних — в 1999 году и первое время работал с «родной» рекламой немецкой таксомоторной службы Albatros.





Было несколько машин в интересной пригородной версии Ikarus 280.03 с дверной формулой 0+4+0+4, тоже купленных подержанными в Германии. Этот экземпляр работал на необычном маршруте №98 «Экспресс», который связывал ДС «Запад-3» с Шабанами. Шел через весь город, звали его «кругосветкой». Ходил редко, но если удавалось на него сесть, то с Запада в центр можно было доехать со скоростью такси. Пробивать надо было два талончика.





Дефицит подвижного состава пытались компенсировать и за счет местной сборки икарусов. Надпись «Амкодор» на борту — не реклама белорусской строительной техники. Икарус пурпурного цвета — еще один важный этап в обновлении белорусского автобусного парка. Этот Ikarus 280 был собран на «Амкодоре» и даже имел свое собственное обозначение — «Амкодор-10126». Да-да, был короткий период, начиная с 1995 года, когда минское предприятие занималось промсборкой венгерских автобусов. Сколько собрали — неизвестно, но как минимум десяток точно. А место, где сделан снимок, узнаете? Это Немига, только без комплекса торговых центров в стиле «псевдоретро».





А этот кадр был сделан в 2000 году на перекрестке улиц Глебки и Притыцкого. Автобус — не что иное, как Ikarus 280.26. Польская версия со своей пластиковой маской. Номера тоже польские. Что он делал в Минске? Приезжал в гости или работал у нас — загадка.





А вот так выглядел финал эпохи икарусов в Минске. Это Ikarus 415 нового (тогда) поколения, который работал в белорусской столице в 1995—2007 годах. Автобус был куплен новым для экспериментальной эксплуатации. Тогда же, в 1995 году, Минск купил и одну новую «гармошку» Ikarus 435. С точки зрения пассажиров, они были весьма неплохи, но обслуживать два уникальных экземпляра в парке было тяжело. Эксперимент не удался. Других закупок Ikarus 415 и Ikarus 435 не последовало, продолжили завозить «бэушку».





Икарусы, безусловно, часть воспоминаний о детстве и молодости многих минчан. Есть люди, искренне считающие, что венгерские автобусы были лучше современных МАЗов. Да, пол у них был в один уровень, сиденья стояли ровно, а не на подиумах разной высоты, но... это были высокопольные автобусы с тремя крутыми ступеньками на входе, а еще с поручнем посередине. Зайти в икарус с коляской было невозможно. Для родителей с маленькими детьми это фатальный недостаток, благо оставшийся в историческом прошлом.

Парк городских автобусов во всей Беларуси теперь мономарочный, МАЗ полностью победил. С точки зрения содержания и техобслуживания это преимущество. Но транспортным фанатам стало скучно. Нет уже единичных уникумов, за которыми, как в молодости, с задором хотелось бы «побегать с фотиком»... Но такова реальность. Тем интереснее пересматривать старые фотографии.