$3 в час. За чем мы выходили в сеть в первых интернет-кафе?

Источник материала: Onliner Сегодня по большей части остались только геймерские клубы. Они, как и первые интернет-кафе, начали возникать на закате девяностых. В стране, которая все еще переживала экономическую тряску от распада Советского Союза, приобрести личный компьютер и провести домой интернет было чем-то запредельным. А потому первые коллективные точки доступа в интернет хоть как-то, но выручали. Это были как уже упомянутые кафе, так и университеты, частные фирмы и крупные организации. Вместе с Samsung Galaxy S21 продолжаем рассказ об интернете в Беларуси в деталях.

Во второй половине девяностых интернет по-прежнему оставался уделом немногих энтузиастов. Доступ был очень дорогим, а получить его бесплатно могли только сотрудники НИИ, вузов и некоторых частных организаций. И лишь в 1998 году в Минске стали появляться первые коллективные точки доступа: одна на Сурганова, другая на Немиге при поддержке HP, еще на Чкалова, в кинотеатре «Ударник» и различных почтовых отделениях. К 2005 году только в Минске наплодится около полусотни заведений с доступом в интернет для клиентов.

Иногда там можно было неплохо перекусить или даже выпить, предоставлялись сопутствующие услуги в виде записи информации на дискету, распечатки или регистрации собственного электронного почтового ящика. Все это далеко не дешевое удовольствие, особенно в проекции на тогдашние белорусские зарплаты.

Сколько стоил интернет в кафе?

24 июня 1998-го. Прошло четыре года после открытия первого в мире интернет-кафе Cyberia в Лондоне и три года после запуска такого же заведения в России под вывеской «Тетрис» в Санкт-Петербурге. Именно тем летом в Минске открылось первое интернет-кафе. Даже не так: не просто открылось, а состоялись его «презентация и практический семинар». Сами первооткрыватели называли событие — ни много ни мало — грандиозным. По сути, таким оно и было, ведь это открывало многим минчанам доступ в совсем неизвестный мир цифровых технологий, которые вот-вот захлестнут нас с головой.



Примерно так выглядели интернет-кафе, за исключением того, что мониторы там изначально были на электронно-лучевых трубках

Кафе открыли в комплексе общежитий БНТУ на перекрестке Сурганова и Куйбышева в пятом корпусе здания №47. Двери его были открыты с 12 до 23 часов. К созданию этого интернет-кафе приложил руку один из героев наших предыдущих публикаций Алексей Колб, основатель Network Systems (NSYS). Вот что он рассказывал:

— Тогда там жило много арабских студентов, и мы ликовали, когда они приходили к нам читать свои газеты с арабской вязью. Это сейчас есть юникод, а тогда они загружали текст в виде изображений. С учетом их веса и существовавших тогда скоростей все это занимало жутко много времени. Час интернета, кажется, стоил $3.

Действительно, в архиве истории интернета сохранились страницы того самого кафе. Есть и тарифы на доступ в интернет. Самое ранее, что удалось найти, — это прейскурант за 14 февраля 2000 года. За час пребывания в сети надо было заплатить 960 рублей — по курсу Нацбанка на тот день это было $2,49.





Но это за работу без инструктора. Далеко не все в те годы были с компьютером на ты — им требовался проводник в интернет. В таком случае час работы с инструктором обошелся бы в 1920 рублей, или примерно $4,99.

Среди прочих услуг в прейскуранте значились запись информации на дискету (ее надо было приносить с собой) — 100 рублей, черно-белая распечатка информации — 80 рублей за лист, открытие собственного электронного ящика на домене @cafe.nsys.by — 4000 рублей (чуть больше $10). Чтобы его не закрыли, каждый месяц необходимо было платить по 4000 рублей.

Надо отметить, что в конце девяностых страна еще жила в состоянии гиперинфляции, которую удалось обуздать только в начале нулевых, а потому цены на продукты и услуги росли быстрыми темпами. Как и курс доллара: если 14 февраля 2000 года $1 стоил 385 рублей, то 1 декабря — уже 1120.

Если цены в интернет-кафе были такими же гибкими, то благодаря архивным данным Белстата можно подсчитать продуктовые эквиваленты одного часа в сети: он обходился в 8,8 килограмма хлеба, или 3,8 килограмма гречки, или 4,9 килограмма макарон, или 2,5 килограмма печенья, или кило колбасы, или чуть меньше килограмма сала.





А что в зарплатах? В 2000 году произошла деноминация — от цен, зарплат и банкнот отрезали три нуля (уменьшили номинал в 1000 раз). В Минске, согласно все тем же архивам Белстата, в 2000 году номинальная начисленная среднемесячная зарплата составляла 76 806 рублей. На конец года это было около $68. Собственно, эта цифра и должна объяснять, почему интернет к тому времени бурно не расцвел и не нашел столько почитателей и энтузиастов, как в последующие годы. Просто он был доступен далеко не каждому.

А почему кафе?

Возвращаясь же к интернет-кафе на Сурганова… Оно не зря имело приставку «кафе». Как те же Cyberia в Лондоне или «Тетрис» в Питере, заведение предоставляло и услуги общественного питания. Вообще, существовала такая идея, что кафе эволюционировали в интернет-кафе именно как хабы для обмена информацией, чтения газет и ведения бесед. Мол, раньше это были точки доступа к сарафанному радио, а теперь — к почти глобальному интернету. Хотя то самое первое в мире интернет-кафе задумывалось скорее как заведение для женщин, которые хотели обучиться новым технологиям.

В первом же минском интернет-кафе меню в 2000 году выглядело внушительно — как по числу позиций, так и по ценам и экзотичности ассортимента. Чего только стоят такие позиции, как «Салат из кальмара с яблоком», «Бутерброд с красной икрой», «Креветки отварные», водки, бренди, коньяки, текилы и литовское пиво. Оно, кстати, было едва ли не таким же дорогим, как крепкие напитки, — почти $5. Что касается закусок и вторых блюд, то цены на них варьировались от $0,5 до $3, если переводить все в эквивалент зарубежной валюты.

Однако интернет-кафе старались мимикрировать не только под стандартный общепит с компьютерами, но еще и под геймерские клубы. На компьютерах этого заведения на Сурганова, к примеру, была установлена игра Quake, в которую можно было зарубиться как по локальной сети, так и через интернет. В общем, для молодого человека с большим запасом карманных средств подобное заведение было Меккой.





С каждым годом число интернет-кафе в городе росло, как и их уровень. Уже в 2002-м открылось знаковое заведение в центре города — «СоюзONline». Там уже были ЖКИ-мониторы, сотрудники со знанием английского и в строгой одежде, также со временем появилась и своя кухня. На открытии был аншлаг: первых пользователей привлекали бесплатными сеансами, и за заветной халявой выстраивались очереди.

Со временем это заведение стало мегауспешным, вокруг него собралась своя аудитория, которая была не прочь и провести шумный вечер, и початиться, и поиграть в «Линейку» и «Ультиму» в онлайне. Но распространение компьютеров и рост скоростей домашнего интернета в дальнейшем привели к закрытию большинства интернет-кафе, хотя тот же «Союз» остался точкой на карте, пускай и переформатированной.





Что делали тогда в интернете?

На самом-то деле интернет в конце девяностых нужен был по большей части именно для работы. Развлекательного контента в сети было немного, музыку с такими скоростями и ценами не покачаешь, видео, как сегодня, не посмотришь, а текстовый кладезь сетевых шуток и мудростей «Башорг» запустится только в середине нулевых.

У того же интернет-кафе могла быть гостевая страница, на которой можно было оставлять свои сообщения, — такая своеобразная стена сообщений, как когда-то была во «ВКонтакте». Кто-то читал новости, кто-то искал анекдоты. Наш читатель Николай со своей старшей сестрой ездил из пригорода Минска в район Немиги, где в одной из башен напротив Дворца спорта располагался интернет-клуб. Молодой человек интересовался музыкальными группами и заходил на сайты Бутусова и Земфиры что-нибудь почитать, на сайтах поисковиков типа «Рамблера» всегда можно было ознакомиться с какими-то новостями, найти каталог сайтов на интересующую тематику — от японской манги до анекдотов и смешных картинок. Грузилось все это медленно, но было интересно. Еще можно было завести электронную почту.

— Сейчас, если задаваться вопросом, зачем это было нужно, то и ответа не найдешь. Это было что-то сродни Clubhouse: никто не понимал, зачем это нужно, но это было очень прикольно.





Андрей Кулинич знал об интернете и способах общения в нем побольше. Еще в 1995 году у него на работе был доступ в BBS и Фидо, но эти способы общения со временем уступили место электронной почте по протоколу UUCP.

— UUCP позволял скачивать обновления телеконференций и участвовать в них. Ответы приходили через пару часов, и это было очень круто. Каких-то деталей уже не помню, но, как всегда, это были новости и все такое. Можно было также заказать скачать страничку из интернета. Но за это мне здорово попало, и я сильно не экспериментировал. Платили за каждые 100 КБ, цены для того времени были заоблачные. Но окошком в мир можно было пользоваться.

Андрей вспоминает, что даже в айтишной среде в 1995—1996 годах глобальная сеть интернет не была мейнстримом. Ее использовали для переписки с зарубежными партнерами и IT-компаниями, использовали скорее как замену факсу.

— Новости и анекдоты читали. Был создан — сначала в формате телеконференции, а потом и в офлайне — BelpakUsersClub. Там обсуждали доступ в интернет, технологии. Потом бо́льшая часть аудитории мигрировала на Onliner. Вспоминается именно больше общение с людьми как самое ценное, — ностальгирует Андрей (один из следующих выпусков мы посвятим таким сетевым сообществам и бытовухе первых интернет-юзеров). — Да, еще качали книги, про музыку, конечно, речи не шло. Каналы были слабые. Подумайте только: в 2001 году я расширил канал в «Агентстве Владимира Гревцова», где в тот момент было больше 200 компьютеров в сети, с 64 до 128 Кбит/с. Это был восторг!



Душевные истории и пошлые анекдоты веселили серферов сети до эпохи стендаперов и вирусных видео

Андрей рассказывает, что служебный интернет можно было использовать и по ночам, находясь у себя дома.

— С появлением TCP/IP-доступа, в офисах оставляли на ночь включенные модемы, что позволяло через выделенку компании бесплатно получать доступ в сеть. Так что для тех, кто понимал и обладал служебным доступом, связь ничего не стоила.



Андрей Кулинич, его товарищ, системные блоки и мониторы-толстушки в 1997 году

Наш читатель, который попросил представить его как Mr John, в конце девяностых трудился в частной фирме, занимавшейся экспедированием международных грузов. Сперва он был там курьером, а потом освоил финансовый учет и работал в канадской мультивалютной программе учета.

— Работал за ноутбуком IBM ThinkPad с красным джойстиком посреди клавиатуры. Таких у нас было два, кроме стандартных десктопов. Он был новый и приятно пах этим специфическим запахом пластика. Я иногда брал его домой для работы: разрешалось.



Такой ThinkPad в конце девяностых запросто мог быть пределом мечтаний любого офисного работника

Фирма могла позволить себе оплачивать звонки по городскому телефону на сумму $200 ежемесячно, а у шефа даже был мобильник Siemens. Других людей с мобильными телефонами наш собеседник тогда еще не встречал.

— Интернет в основном использовали для почты. Точно помню, что аудитор отправлял данные моего файла в свой офис по сети. Факсы отправляли телефоном, насколько я помню. Позже настроили отправку через интернет — возможно, спустя пару лет.

Точно использовали интернет для онлайн-банкинга. Я был в шоке, что моя финансовая программа могла автоматически записывать входящие и исходящие платежи, связываясь с банком напрямую. То есть не нужно было ручками вносить операции и в банковской программе, и в программе учета.

Из доступных развлечений, которые смог вспомнить Mr John, было чтение новостей на Yahoo. Там у него и некоторых знакомых были первые почтовые ящики.

— Я в интернете в конце девяностых только работал, — вспоминает наш читатель Андрей. — Работа с компьютером в интернете была страшным стрессом. Для развлечения он был не особо пригоден. Видео или кино посмотреть было нельзя. Можно было что-то читать, смотреть фото. Играть по интернету было нельзя.

Впервые он узнал о существовании интернета в принципе в 1996 году. Тогда он был нелегальным иммигрантом в США и познакомился с компьютерами и интернетом в библиотеке. Правда, как признается сам, в тот раз научился только включать и выключать компьютер: консультантов не было, самому с наскока разобраться, как все это работает, не получилось.

Андрей уверен, что первые социальные сети появились уже тогда — по крайней мере он склонен относить к таковым сервис знакомств от Mail.Ru.

— У меня там был аккаунт, фотография. Знакомился с женщинами через этот ресурс. Проблема в том, что эта социальная сеть была частью Mail.Ru, которая считалась электронной почтой. Правда, я не помню, когда стал пользоваться сервисом знакомств — то ли в 1999 году, то ли в 2000-м.





Вскоре он вернулся в Беларусь и устроился переводчиком в частную фирму, в которой в конце 1998 года появился доступ в интернет.

— Я искал в интернете разные фирмы в Германии и Голландии, которые могли поставить медицинское оборудование. Использовал ресурс Yellow Pages. Я их находил и, внимание, посылал им факс на английском языке с предложением о сотрудничестве. Вы спросите, а почему не по email? А потому что в 1998 году электронной почты у европейских фирм еще не было.

У людей, у которых интернет был на работе, идея завести интернет дома не возникала. Компьютер был очень старый и стоил очень дорого. Обслуживать его было накладно. Несколько сотен долларов стоил и модем для интернета.

Другой наш читатель, Алексей, поступил в тогда еще радиотехнический институт (а теперь БГУИР) в 1996 году. Учился по специальности «Микроэлектроника», а через год уже пошел работать на кафедре. И вот там уже был компьютер с выходом в интернет.

— Сидели ночами, составляли графики, когда и кто будет пользоваться. Скорость была очень низкая, открытия сайта приходилось ждать минут 5—10. Поэтому пользовались программой — уже не вспомню, как называется, — которая скачивала все файлы с сайта, после чего его можно было смотреть офлайн.





В качестве браузеров тогда использовали продвинутые Opera и Netscape Navigator, первые версии которых увидели мир интернета в 1995 и 1994 годах.

— С теплотой вспоминаю то время. Помню это ощущение восторга, когда оставался один в кабинете и весь интернет был только твой.

Для университетских работников доступ в интернет был бесплатным, так как нужен был для исследовательских целей.

— На кафедре проводились научные исследования, и в рабочее время интернетом пользовались исключительно с целью поиска информации для этих исследований. Была своя лаборатория, в которой проводились опыты.

Отыскать какие-то сайты в интернете было непросто, поисковиков Алексей не припоминает, но помнит книги с каталогом сайтов, которые были в продаже в магазинах.

А свой интернет у Алексея появился уже только в начале нулевых по волшебному номеру 8-600-100. Тогда же была создана и дворовая сеть с обменом файлами, и первые торренты, которые наделили интернет бо́льшим смыслом для обывателя. Но это уже история для следующих выпусков.





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