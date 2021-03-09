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Саудовская Аравия повысила цены на апрельские поставки нефти для Азии и США

09.03.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть с поставкой в апреле для покупателей в Азии и США на фоне решения ОПЕК+ не поднимать добычу большинством стран-участниц.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Национальная нефтяная компания королевства Saudi Aramco увеличила цену на Arab Light на 40 центов за баррель для азиатского рынка и на 1,4 доллара за баррель для США. Агентство отмечает, что цена для покупателей Arab Light в Азии достигла таким образом высшего показателя с марта 2020 года. Компания также повысила цены на все сорта своей нефти, за исключением Arab Heavy, цена которой осталась неизменной.

Вместе с тем, Saudi Aramco снизила цену на нефть для покупателей в Европе. Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.

Страны ОПЕК+ уже во второй раз в этом году приняли неожиданное для рынка решение - они не стали смягчать требования к сокращению добычи нефти в апреле. Исключением стали Россия и Казахстан, которые смогут нарастить ее на 150 тыс. баррелей в сутки. 4 марта такой вердикт еще до окончания встречи привел к взлету котировок Brent более чем на 4%. Однако, по заверениям Саудовской Аравии, которая решила продлить дополнительную добровольную корректировку добычи в размере 1 млн баррелей в сутки на апрель 2021 года, такое решение не усилит волатильность котировок.

 
 
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Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть с поставкой в апреле для покупателей в Азии и США на фоне решения ОПЕК+ не поднимать добычу большинством...
 
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