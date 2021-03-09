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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Источник материала: Партизан
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone, об этом
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тематический портал WABetaInfo.
В последней бета-версии приложения для iOS исчезла поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже. Подтверждения данной информации на официальном ресурсе WhatsApp пока нет.
На данный момент в официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.
С 1 января 2021 года мессенджер перестал работать на ряде устройств, пользователи которых не обновили операционную систему до указанной выше iOS 9 или Android 4.0.3.
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Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тематический портал WABetaInfo.
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