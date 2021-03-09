Трагедия: под Ровно кот задушил младенца в коляске

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Ребенок лежал в коляске, когда на его лицо забрался кот и уснул. Реанимационные мероприятия отца и медиков не дали результата.

В городе Острог Ровенской области кот уснул на лице 4-месячного ребенка. Когда животное сняли, мальчик оказался мертв. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщается на странице Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

По словам матери, младенец лежал в коляске. Когда увидела, что кот спит на его лице, и убрала животное, мальчик уже не подавал признаков жизни.

пишет korrespondent.net До приезда скорой отец ребенка пытался его реанимировать, делая массаж сердца. Медики, прибывшие на вызов, также пытались спасти ребенка, но им это не удалось,korrespondent.net





В больнице Острога констатировали смерть ребенка.





Ранее в Ровенской области женщина родила дома, завернула ребенка в пакет, который затем положила в морозильную камеру. По ее словам, малыш родился мертвым.



