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Молодая была немолодой? Минчанки вступают в брак в 30-39 лет

09.03.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего 29,3% от общей численности женщин, проживающих в столице, находятся в браке, либо состоят в отношениях.

Такие данные к Международному женскому дню опубликовал Главный статистический комитет столицы, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Наибольший удельный вес женщин, состоящих в браке или в незарегистрированных отношениях в Минске, пришелся на возрастную группу 30-39 лет.

Данные для статистики специалисты брали из переписей населения 2009 года и 2019 года, в процентах к общей численности женщин в возрасте 15 лет и старше.

Напомним, в Минске живет 1,095 млн представительниц прекрасного пола (54,3% от всего населения города). Большинство минчанок живет во Фрунзенском районе — 23,1%, 15,4% — в Московском районе, 11,7% — в Заводском.


фото pixabay.com
 
Теги: Минск
 
 
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Всего 29,3% от общей численности женщин, проживающих в столице, находятся в браке, либо состоят в отношениях.
 
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