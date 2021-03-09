Аналитик: В 2021 году будут два окна возможностей для оппонентов Лукашенко













пишет аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Глянул фильм про Лукашенко,аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.





Впечатления:





1.Воспринимать ленту стоит как часть политического процесса. Опыт фильма Навального вдохновил на попытку сделать подобное в рассчёте на реакцию населения. То есть это часть действий которые, по задумке авторов, должны стать триггером активизации весной.





2. Исходя из этого построен и сюжет - упор на эмоции, сравнение роскоши. А так же переход, в расчёте на традиционное общество, к другим темам (женщины, сын и так далее).









3. Ещё одна (не знаю сознательная или нет) линия - влияние лично на Лукашенко. Действительно, когда тот "слетает с катушек", публичная политика строится по силовому брутальному сценарию. Но без логики. Насилие без логики, если сравнивать с августом 2020, может стать либо триггером роста протестной активности.





4. Воедино собрана имеющаяся информация, которая в то или иное время уже публиковалась. Новое - аудиозаписи свиделей (я надеюсь что это реальные люди).





Исходя из этой логики фильм достаточно качественный. Он уступает по силе фильмам Шеремета, но и маштаб авторов разный.





Тут плюс.





Можно ли этот фильм считать расследованием темы "золото семьи"?





Нет. Причин несколько:





1. Упор на недвижимость и материальные ценности которые есть. Это в случае перемены ситуации "грузовиками не увезёшь".





2. Есть упоминания только о бизнесе на контрабанде сигарет. Но данная тема итак активно педалируется российскими СМИ - для Москвы беларуская табачка была колоссальной проблемой в 2018. Сейчас и того больше. Информация о табачных схемах, если брать даже опубликованное - не более 5% от ключевых фактов.





3. Нет информации о связанных бизнесах с сомнительной структурой собственности. В частности бизнес бывшего президента Кыргызстана, "фамильное серебро" в Миорах (металлургический завод), микросхемы класса space и military (да, Беларусь - одна из немногих стран Европы, имеющая такое производство), продуктовые схемы на РФ, в том числе игра с молочкой (и тут речь не о Санта-Бремор, точнее не только о ней).





4. Нет даже намёка на полностью теневой бизнес - активность еймана в Африке, оружие в Азербайджан, Турцию и ОАЭ. Причём на этом направлении количество продукции на местном рынке никак не бьёт с данными статистики по беларускому экспорту. Для примера, когда смотрел Азербайжан, то стоимость оружия с беларускими корнями в этой стране как минимум на 200 млн превышает суммарную стоимость беларуского экспорта за последние 10 лет.





5. Нефтяные схемы. импорт нефти из Азербайджана (который зачастую не проходит по беларуской статистике), экспорт нефтепродуктов по схемам в сопредельные страны.





6. Контрабанда и игра на санкционных механизмах. В частности небольшая минская фирма, производящая оборудование для нефтянки на основе американских технологий (переданных в Беларусь незадолго до введения санкций), контрабандная калитка и т.д.





7. Деятельность, например, президентского спорт-клуба по продаже беларуской техники в РФ.





По российскому направлению вообще интересно. Табачка для Кремля проблема - о ней есть. Гуцериев не в лучших отношениях с Путиным - о нём есть. А вот цветы, оружейные сделки, контрабас угля в Украину, нефтяные схемы, продукты питания - там смотрящие с российской стороны близки к Кремлю. О них нет ни слова.





Все 7 пунктов, которые можно назвать упущенными, я написал по памяти и информацию можно получить из открытых источников. Причём поиск одним человеком не займёт больше месяца. Командой - 3-4 дней.





Выводы.





Задача фильма - стимулировать протесты. Эффект будет, но вряд ли он породит мощную волну, сметающую власть.





Причины:





1. Целевая группа. Ядро протестных настроений и так осталось не тронутым. Но тут есть загвоздка. Поскольку ядро - городской средний класс, тут лучше бы зашли цифры и документы, а не эмоции. То есть на данную группу влияние ограниченно (она и так разозлена).

Влияние на "болото" и саппортеров Лукашенко? Сомнительно. Значительная часть информации так или иначе уже была в публичном пространстве. Поэтому первая волна негатива "вот оно что" будет, но она гасится пропагандой -мол "об этом говорили и не доказали".





2. Игра на традиционных ценностях. Сын, женщины. Мимо. Тут надо благодарить лорда Тимоти Белла, который как раз создал схемы коммуникации, которые не дают стартовать таким выпадам. Помните как изменилось поведение Лукашенко в 2007-09 годах. И девочек вокруг признал и сына. Поэтому не стартанёт.





3. Расчёт на психологическую яму самого Лукашенко. Вот тут единственное, где фильм может сыграть. Если ПапаКоли начнёт рвать и метать, возможна резкая реакция. Но, учитывая, что предыдущие пики насилия были достаточно высокими, для массовой мобилизации на теме солидарности нужны действительно неординарные (для сегодняшнего положения) действия по усилению репрессий.





Вынужден ещё раз повторить: в 2021 году будут два окна возможностей для оппонентов Лукашенко. Но оба они останутся возможностями, если играть только на эмоциях. Беларуское государство имеет проблемы с выполнением базовых функций государства. Поэтому бонусы в политической борьбе получит тот, кто предложит новый взгляд на систему. То есть контуры новой государственной конструкции.





А игра на эмоциях уже не сработает. Максимум - это выход людей в надежде на неадекватность власти и на то "как карта ляжет". Это не про "новую Беларусь".









Победит тот, кто кроме мобилизации предлагает видение. А фильм - это игра на эмоции. Увы.