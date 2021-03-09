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Драка в грузинской епархии закончилась падением 10 человек с балкона
Источник материала: Партизан
Шесть человек получили травмы в результате падения с балкона в ходе драки в Чкондидской епархии в грузинском городе Мартвили, сообщила в понедельник телекомпания "Рустави 2".
Министерство внутренних дел Грузии уже начало расследовать инцидент, выясняя обстоятельства произошедшего.
Как сообщил канал, закрытое заседание, которое возглавил новый правящий митрополит Стефан, закончилось потасовкой – перед ней представители духовенства серьезно поспорили.
Митрополит Стефан приостановил двум дьяконам сан первосвященников, из-за этого среди служителей епархии начались конфликты. Служители церкви и паства начали "выяснять отношения" – спорщики перешли на деревянный балкон, который в результате рухнул.
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Шесть человек получили травмы в результате падения с балкона в ходе драки в Чкондидской епархии в грузинском городе Мартвили, сообщила в понедельник телекомпания...
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