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Запах нового автомобиля признали опасным для человека
Источник материала: Партизан
Характерный запах нового автомобиля, сошедшего с завода, который источают его интерьеры, нравится многим покупателям
Сегодня производятся специальные ароматизаторы, чтобы вернуть знакомый запах подержанному автомобилю.
При этом Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), которая в период с 2014 года изучает воздействие запаха автомобиля на здоровье человека, обновила свои рекомендации по стандартам качества воздуха в салоне автомобиля в 2020 году. Документ под названием “Взаимное решение 3” еще не принят официально, однако уже предлагает властям разных стран ужесточить требования к материалам отделки автомобилей.
Как отмечалось, аромат нового автомобиля создается из-за пластмассы, клеев, тканей и других отделочных материалов. Основными источниками запаха являются восемь летучих органических соединений (ЛОС): ацетальдегид, акролеин, бензол, этилбензол, формальдегид, стирол, толуол, а также ксилол.
Все приведенные ЛОС, по словам экспертов, вредны для здоровья человека, они могут вызывать аллергию и плохое самочувствие и остаются в автомобиле в течение довольно длительного периода времени. Испаряясь при нагревании автомобиля на солнце и оседая на поверхностях при охлаждении автомобиля, этот процесс повторяется каждый день,
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Характерный запах нового автомобиля, сошедшего с завода, который источают его интерьеры, нравится многим покупателям
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