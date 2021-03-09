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Экс-помощника президента Абхазии заподозрили в планировании переворота

09.03.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший помощник президента Абхазии Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны планировали принять участие в попытке государственного переворота, заявила в понедельник Служба госбезопасности (СГБ) Абхазии.



В СГБ республики утверждают, что располагают соответствующей оперативной информацией.

"4 марта гражданин Ахра Авидзба был приглашен в СГБ Абхазии для проведения с ним разъяснительной беседы о дальнейшем недопущении нахождения с ним вооруженной охраны, состоящей из иностранных граждан. Авидзба отверг предложение правоохранительных структур", - говорится в сообщении.

В службе добавили, что в этот же день во время обыска дома у Авидзбы были обнаружены и изъяты ручные пулеметы, автоматы, пистолеты и боеприпасы к ним в большом количестве, ручные противотанковые гранатометы и средства специальной связи.

"Авидзба задержан и водворен в СИЗО СГБ, также задержаны пятеро иностранных граждан, преимущественно граждан Украины. По имеющейся в СГБ Абхазии оперативной информации, задержанные граждане, планировали принять участие в попытке государственного переворота", - говорится в заявлении СГБ.

Сухумский суд определил меру пресечения для Ахры Авидзбы и четверых его охранников - Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы в виде заключения под стражу сроком на один месяц. Владимир Щербаков, также являющийся охранником Авидзбы и задержанный по административному правонарушению, будет отпущен во вторник, 9 марта. Адвокат задержанного Инга Габилая заявила журналистам, что намерена обжаловать решение Сухумского суда в Верховном суде в течение трех дней.

2 марта Авидзба вместе с активистами оппозиции участвовал в акции протеста у парламента в Сухуме.

В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента Абхазии Аслана Бжания по международным связям. Уже через месяц, в начале августа он стал участником инцидента на российско-абхазской границе из-за того, что отказался подчиниться требованию российского пограничника, не пропускавшего его в Абхазию из-за неоплаченных коммунальных долгов и штрафов за нарушение правил дорожного движения. Тогда Авидзба снес ворота на границе и въехал на территорию Абхазии.
 
 
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Бывший помощник президента Абхазии Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны планировали принять участие в попытке государственного...
 
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