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Минчан просят убрать свой автохлам с улиц и дворов
Источник материала: Партизан
Работу с такими машинами в столице усилят
Очистка Минска от неэксплуатируемого автотранспорта в 2021 г. будет усилена. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
Он уточнил, что в 2020 г. с городских территорий на специализированные охраняемые стоянки перемещено на 20 % больше таких машин, чем в 2019 г. В 2021 г. администрациям районов города и ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» поручено поработать с автохламом еще активнее.
— Мы также просим минчан самостоятельно убрать свои транспортные средства, которые относятся к этой категории, в специально предназначенные для них места, либо привести машины в надлежащее состояние, либо утилизировать, — сказал А. Дорохович.
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Работу с такими машинами в столице усилят
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