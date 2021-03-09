ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчан просят убрать свой автохлам с улиц и дворов

09.03.2021 08:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Работу с такими машинами в столице усилят

Очистка Минска от неэксплуатируемого автотранспорта в 2021 г. будет усилена. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Он уточнил, что в 2020 г. с городских территорий на специализированные охраняемые стоянки перемещено на 20 % больше таких машин, чем в 2019 г. В 2021 г. администрациям районов города и ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» поручено поработать с автохламом еще активнее.

— Мы также просим минчан самостоятельно убрать свои транспортные средства, которые относятся к этой категории, в специально предназначенные для них места, либо привести машины в надлежащее состояние, либо утилизировать, — сказал А. Дорохович.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работу с такими машинами в столице усилят
 
Новости дня
Новости разные
 
Республиканцы призвали госсекретаря США к новым санкциям против «Северного потока-2»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by