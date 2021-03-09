Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт: весной в Беларуси массовые протесты маловероятны!

В интернете множатся суждения различных экспертов о настроениях в рядах оппозиционно настроенной части общества. Политические прогнозы на ближайшее время — этот разброс мнений, которые носят порой диаметрально противоположный характер. Ситуацию анализирует собеседник радио Sputnik, политический аналитик, социолог Кирилл Озимко.

"25 марта — день создания БНР, традиционный праздник прозападной политической оппозиции. Думаю, на него придут те, кто уже давно увлекается бчб-идеями, но их будет гораздо меньше, чем в прошлом году, так как политика "закручивания гаек" сработала, по этому, если не будут созданы какие-то новые триггеры, возрождение протестной активности этой весной маловероятно", — считает собеседник Sputnik.

Комментарий политического эксперта Кирилла Озимко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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