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Эксперт: весной в Беларуси массовые протесты маловероятны

09.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт: весной в Беларуси массовые протесты маловероятны!

В интернете множатся суждения различных экспертов о настроениях в рядах оппозиционно настроенной части общества. Политические прогнозы на ближайшее время —  этот разброс мнений, которые носят порой диаметрально противоположный характер. Ситуацию анализирует собеседник радио Sputnik, политический аналитик, социолог Кирилл Озимко. 

© Sputnik
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"25 марта — день создания БНР, традиционный праздник прозападной политической оппозиции. Думаю, на него придут те, кто уже давно увлекается бчб-идеями, но их будет гораздо меньше, чем в прошлом году, так как политика "закручивания гаек" сработала, по этому, если не будут созданы какие-то новые триггеры, возрождение протестной активности этой весной маловероятно", — считает собеседник Sputnik.

Комментарий политического эксперта Кирилла Озимко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Правда ли, что протестная активность в Беларуси сворачивается? О переменах в общественных настроениях и их причинах рассуждает политический аналитик Кирилл...
 
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