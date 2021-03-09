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Более 1000 грузовиков стоят в очереди на границе с Литвой

09.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар ― Sputnik. На белорусско-литовской границе образовались большие очереди, об этом сообщает сайт Госпогранкомитета.

Только в "Каменном Логе" утром вторника стоит более 550 фур. Почти четыре сотни грузовых авто - в пункте пропуска "Бенякони", около 350 ожидают в очереди на пункте пропуска "Котловка", в "Привалке" скопилось 190 большегрузов.

Поспокойнее на границе с Латвией. Но заторы сейчас есть и там. Очередь в "Григоровщине" насчитывает более 130 большегрузов, а в "Урбанах" стоят 170 фур.

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В польском направлении есть небольшие очереди. Самая большая в пункте пропуска "Брузги" — там ждут проверки более 150 грузовиков. В "Берестовице" и "Козловичах" стоит по полсотни авто.

Очереди в пунктах пропуска в направлении ЕС возникают довольно часто. Как правило это происходит из-за сбоев в работе программного оборудования. Как сообщали литовские пограничники, на восстановление работы тратится время, а таможенники и пограничники оформляют грузы в ручном режиме, из-за чего и падает пропускная способность.

В Госпогранкомитете Беларуси неоднократно заявляли, что Литва нарушает договоренности о ритмичном приеме транспорта, что и приводит к образованию очередей.

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Теги: Минск
 
 
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Заторы на границе с ЕС - дело частое, Госпогранкомитет Беларуси неоднократно заявлял, что некоторые страны-соседки нарушают договоренности о своевременном...
 
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