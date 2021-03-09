Тихановская: в какой-то момент режим не сможет избежать переговоров для выхода из масштабного кризиса, поэтому давление должно быть усилено

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская надеется на большую поддержку со стороны ООН, чтобы заставить Александра Лукашенко сесть за стол переговоров.





Она отметила, во время своего визита в Женеву в понедельник, сторонники перемен убеждены, что «этот режим в конечном итоге падет, потому что давление на него будет оказываться как изнутри, так и извне», пишет DW на AFP.

Тихановская также добавила, что рассчитывает на принятие резолюции по Беларуси на заседании Совета ООН по правам человека. Она, по словам политика, может стать триггером для расследования ситуации с правами человека в Беларуси.

Экс-кандидат уверена, что официальный Минск не сможет больше «избегать начала переговоров, чтобы выйти из этого масштабного кризиса»: «Давление должно быть усилено».