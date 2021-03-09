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Тихановская: в какой-то момент режим не сможет избежать переговоров для выхода из масштабного кризиса, поэтому давление должно быть усилено
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская надеется на большую поддержку со стороны ООН, чтобы заставить Александра Лукашенко сесть за стол переговоров.
Она отметила, во время своего визита в Женеву в понедельник, сторонники перемен убеждены, что «этот режим в конечном итоге падет, потому что давление на него будет оказываться как изнутри, так и извне», пишет
Тихановская также добавила, что рассчитывает на принятие резолюции по Беларуси на заседании Совета ООН по правам человека. Она, по словам политика, может стать триггером для расследования ситуации с правами человека в Беларуси.
Экс-кандидат уверена, что официальный Минск не сможет больше «избегать начала переговоров, чтобы выйти из этого масштабного кризиса»: «Давление должно быть усилено».
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Тихановская: в какой-то момент режим не сможет избежать переговоров для выхода из масштабного кризиса, поэтому давление должно быть усилено
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская надеется на большую поддержку со стороны ООН, чтобы заставить Александра Лукашенко сесть за стол переговоров.
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