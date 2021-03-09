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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Volkswagen модернизирует крупный завод в Европе под производство электромобилей Немецкий концерн Volkswagen Group намерен к 2030 году перевести на электротягу 70% автомобилей, предлагаемых на европейском рынке.

По мнению главы Volkswagen, у Испании есть потенциал для превращения в европейский хаб по производству электрических транспортных средств. На предприятии в окрестностях Барселоны будет организована инфраструктура для быстрой зарядки производимых электромобилей.Власти страны уже провели встречу с представителями концерна. На мероприятии были представлены планы дочерней марки Seat по выпуску электромобилей.Так, первой полностью электрической моделью Seat может стать кроссовер Cupra Born, который дебютирует в текущем году. К концу десятилетия Volkswagen собирается ежегодно предлагать на европейском рынке не менее миллиона электромобилей всех марок.