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Volkswagen модернизирует крупный завод в Европе под производство электромобилей

09.03.2021 09:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Volkswagen модернизирует крупный завод в Европе под производство электромобилей
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По информации Bloomberg, немецкий автопроизводитель собирается вынести на рассмотрение Еврокомиссии проект по превращению сборочной площадки Seat в испанском Мартореле в место производства тяговых аккумуляторов и электромобилей. Причем завод также перейдет на возобновляемые источники электроэнергии.

По мнению главы Volkswagen Герберта Дисса, у Испании есть потенциал для превращения в европейский хаб по производству электрических транспортных средств. На предприятии в окрестностях Барселоны будет организована инфраструктура для быстрой зарядки производимых электромобилей.

Власти страны уже провели встречу с представителями концерна. На мероприятии были представлены планы дочерней марки Seat по выпуску электромобилей.

Так, первой полностью электрической моделью Seat может стать кроссовер Cupra Born, который дебютирует в текущем году. К концу десятилетия Volkswagen собирается ежегодно предлагать на европейском рынке не менее миллиона электромобилей всех марок.
 
 
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Немецкий концерн Volkswagen Group намерен к 2030 году перевести на электротягу 70% автомобилей, предлагаемых на европейском рынке.
 
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