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Названо простое правило безопасного хранения данных на смартфоне

09.03.2021 09:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названо простое правило безопасного хранения данных на смартфоне
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович назвал простое правило безопасного хранения данных на смартфоне.

«Хранить можно любые данные без ограничений, но самое простое правило: все, что вы готовы хранить в своем почтовом ящике в подъезде, можно хранить и в телефоне», — объяснил эксперт.


По словам Масаловича, уровень защиты данных на смартфоне сейчас можно сравнить с уровнем защиты почтового ящика. При этом данные на серверах и компьютерах, а также смартфонах, подключенных к сети, хранить нельзя. Эксперт посоветовал иметь удаленные носители.

В том числе в памяти смартфона категорически нельзя хранить таблички с паролями и учетными данными. Специалист напомнил, что использовать одинаковые пароли на разных сервисах небезопасно, и призвал менять их минимум раз в квартал.

«Удобнее разделить кредитные карты: то есть счет, на котором много денег, сделать доступным только из отделения. То есть когда вам нужно провести крупный платеж, вы должны в отделение прийти», — пояснил он.


Масалович также предупредил об опасности отметки в виде галочки «Запомнить меня», которую, по его мнению, не стоит нигде ставить. Кроме того, нельзя хранить фото паспорта, а при отправлении следует затем его удалять. В личном кабинете интернет-магазинов лучше не давать запоминать данные банковской карты, а каждый раз вводить их заново.
 
 
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В памяти смартфона категорически нельзя хранить таблички с паролями и учетными данными.
 
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