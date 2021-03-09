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Фильм NEXTA о Лукашенко набрал миллион просмотров менее, чем за сутки
Источник материала: Хартия'97
Фильм NEXTA о Лукашенко набрал миллион просмотров менее, чем за сутки
Расследование рассказывает о масштабах незаконного обогащения диктатора.
Премьера нового фильма
Большинство содержания фильма — это компиляция фактов, ранее известных политизированной аудитории. Но для людей, которые стали интересоваться ситуацией в Беларуси только в последнее время, эта информация будет познавательной.
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Расследование рассказывает о масштабах незаконного обогащения диктатора.
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