Источник материала: Хартия'97

Фильм NEXTA о Лукашенко набрал миллион просмотров менее, чем за сутки 9.03.2021, 9:16

Расследование рассказывает о масштабах незаконного обогащения диктатора.

Премьера нового фильма «Лукашенко. Золотое дно» была в ютуб-канале Степана Путило (NEXTA) 8 марта в 18 часов. До следующего утра видео набрало более миллиона просмотров.

Большинство содержания фильма — это компиляция фактов, ранее известных политизированной аудитории. Но для людей, которые стали интересоваться ситуацией в Беларуси только в последнее время, эта информация будет познавательной.

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