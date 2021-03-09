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«Режим посиневшими руками пытается удержать падающий на него потолок»
Источник материала: Хартия'97
«Режим посиневшими руками пытается удержать падающий на него потолок»
Экономика Беларуси сыплется быстрее, чем забытая с Нового года елка.
Такого Восьмого марта я не припомню. Думаю, больше всего оно напоминает тот день в 1857 года, когда тысячи работниц вышли на улицы Нью-Йорка. У нас дух был таким же.
Белорусские девушки снова прошлись по Минску в масках, заклеенных крест-накрест черным. Но в электричке на Молодечно были замечены и девушки в красно-белом. Они читали книги на белорусском. Да, это в поддержку бабушек, которых штрафовали и сажали за чтение школьной классики в такой же электричке.
Выстраивались цепочки солидарности, в том числе в центре Минска. Отдельное спасибо нашим соотечественникам, которые поддержали белорусок в разных странах, устроив пикеты, в том числе перед Европарламентом.
Вспоминали белорусских женщин и в Вашингтоне, где вручали Международную женскую премию за отвагу. Мария Колесникова — лауреат премии, но пока в СИЗО. Освобождения ее потребовали госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден.
Гораздо увлекательнее изучать сухие цифры статистики. Судя по ним, луканомика сыплется быстрее, чем забытая с Нового года елка. Стабилиздец ударил даже по «своим» — по бюджетникам. Им обещали удвоение зарплат, но в январе они получили на 13,5% меньше, чем в декабре. И это без учета падения курса белорусского рубля. Поэтому сейчас
Проклятие нелегитимности перекинулось с Саши на Витю.
Мне «власть» напоминает нерадивого хозяина, который довел свой дом до аварийного состояния. И однажды потолок чуть не обрушился на этого балбеса. Человек успел выставить руки, уперся в потолок, поднапрягся и даже чуть приподнял его. Теперь стоит и уговаривает всех вокруг: «Видите, у меня все хорошо! Дайте денег (зачеркнуто) подпорок под потолок! Он и так не падает, но с подпорками вообще шик-блеск-красота будет!». А никто уже не дает. А на чердаке скапливается вода после каждого дождичка. А балки тихо скрипят. Этот криворукий может еще какое-то время постоять, но руки рано или поздно посинеют.
И тогда вопрос только в том, успеет он (и те, кто помогают изображать стабильность аварийного дома) выскочить раньше, чем все обрушится.
Но строить новый дом, по-любому, будем мы. И без этого «крэпкага хазяйственика».
Андрей Жвалевский,
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Экономика Беларуси сыплется быстрее, чем забытая с Нового года елка.
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