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Андрей Суздальцев: Лукашенко входит в весну 2021 года босым и голым

09.03.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Андрей Суздальцев: Лукашенко входит в весну 2021 года босым и голым

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  • 9.03.2021, 8:44
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Андрей Суздальцев: Лукашенко входит в весну 2021 года босым и голым
Андрей Суздальцев

По диктатуре нанесен критический удар.

Белорусский диктатор забывает о том, что помпезные речи не намажешь на хлеб, заявил известный российский политолог Андрей Суздальцев.

Вновь и вновь принимаемые санкции, а также борьба белорусов и европейских политиков против диктатуры нанесла критический удар по лукашенковской экономике.

Предпосылок для того, чтобы ситуация обернулась в противоположную сторону, на данный момент нет. Андрей Суздальцев выразил мнение о том, что Лукашенко остается лишь имитировать экономическую «стабильность», запуская пропагандистскую машину на максимум.

Эксперт отметил, что сейчас у Лукашенко нет за спиной полноформатной поддержки Москвы. По словам Суздальцева, белорусский диктатор входит в весну 2021 года босым и голым.

Попытки белорусского правительства остановить рост цен оборачиваются крахом.

Промышленная отрасль также работает на последнем издыхании.

Финансирование заводов-банкротов из средств более-менее устойчивых предприятий, как показала практика, решает проблему лишь на близкой дистанции.

Суздальцев сообщил, что сейчас белорусская элита нацелена на ожесточенную борьбу за власть и свое физическое выживание.

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