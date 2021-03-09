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Андрей Суздальцев: Лукашенко входит в весну 2021 года босым и голым
Источник материала: Хартия'97
Андрей Суздальцев: Лукашенко входит в весну 2021 года босым и голым
По диктатуре нанесен критический удар.
Белорусский диктатор забывает о том, что помпезные речи не намажешь на хлеб,
Вновь и вновь принимаемые санкции, а также борьба белорусов и европейских политиков против диктатуры нанесла критический удар по лукашенковской экономике.
Предпосылок для того, чтобы ситуация обернулась в противоположную сторону, на данный момент нет. Андрей Суздальцев выразил мнение о том, что Лукашенко остается лишь имитировать экономическую «стабильность», запуская пропагандистскую машину на максимум.
Эксперт отметил, что сейчас у Лукашенко нет за спиной полноформатной поддержки Москвы. По словам Суздальцева, белорусский диктатор входит в весну 2021 года босым и голым.
Попытки белорусского правительства остановить рост цен оборачиваются крахом.
Промышленная отрасль также работает на последнем издыхании.
Финансирование заводов-банкротов из средств более-менее устойчивых предприятий, как показала практика, решает проблему лишь на близкой дистанции.
Суздальцев сообщил, что сейчас белорусская элита нацелена на ожесточенную борьбу за власть и свое физическое выживание.
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По диктатуре нанесен критический удар.
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