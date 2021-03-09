Зачем государству прозрачный и понятный «бюджет для граждан»

Источник материала: Салiдарнасць

Наступает момент, когда гражданам становится важно знать, куда идут их налоги, сборы и даже штрафы. В ответ на этот запрос государство приоткрывает финансовый занавес, в том числе публикует «бюджет для граждан» — упрощенное представление о государственных финансах. Не является исключением и белорусский Минфин.

В последние годы в Беларуси все больше внимания уделяется вопросам финансовой грамотности. С учетом значительной роли государства в экономике, обществу важно иметь доступ к информации о том, как собираются и расходуются государственные ресурсы.

В теории статья 34 Конституции гарантирует гражданам Республики Беларусь право на получение достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов и экономической жизни страны. К тому же, повышение открытости бюджета и формирование общедоступных информационных ресурсов в настоящий момент числится одной из мер бюджетно-финансовой политики.

Информирование призвано способствовать увеличению эффективности расходования бюджетных средств и содействовать качеству управления государственными финансами, регулированию финансового рынка.

На практике Министерство финансов для повышения открытости бюджета за последние годы существенно расширило перечень доступной в сети информации.

На официальном сайте министерства представлены интерактивный универсальный отчет об исполнении консолидированного, республиканского и местных бюджетов, интерактивные информационные карты об исполнении местных бюджетов, а также для всех заинтересованных доступен Бюджет для граждан .

В отличие от сухого бюрократического языка нормативно-правового акта о бюджете, в котором подчас сложно разобраться даже специалисту, «Бюджет для граждан» изначально создавался для упрощенного представления информации. В сжатом виде он дает представление о бюджетной политике, источниках поступления средств в бюджет и приоритетах их расходования.

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