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Сценарий транзита власти по-туркменски

09.03.2021 09:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В телеге. «По сути, мы имеем дело с фактически официально установленной монархией»


Сердар и Гурбангулы Бердымухамедов

«Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара вице-премьером. Эта должность считается трамплином к посту президента. Очевидно, что в Туркменистане начался процесс трансфера власти и по сути мы имеем дело с фактически официально установленной монархией.

3 марта президент наградил сына почетным званием «Защитник Отечества Туркменистана». Сердару Гурбангулыевичу 39 лет. Скорее всего трансфер будет произведён в диапазоне 2021 - 2026 годов», – пишет телеграм-канал «Катарсис»
 
 
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В телеге. «По сути, мы имеем дело с фактически официально установленной монархией»
 
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