Сценарий транзита власти по-туркменски





Сердар и Гурбангулы Бердымухамедов





«Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара вице-премьером. Эта должность считается трамплином к посту президента. Очевидно, что в Туркменистане начался процесс трансфера власти и по сути мы имеем дело с фактически официально установленной монархией.





3 марта президент наградил сына почетным званием «Защитник Отечества Туркменистана». Сердару Гурбангулыевичу 39 лет. Скорее всего трансфер будет произведён в диапазоне 2021 - 2026 годов», – пишет телеграм-канал «Катарсис»



