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Новый скандал в матче СКА – «Динамо»: тренер команды из Санкт-Петербурга после поражения вызвал на разговор судей матча

09.03.2021 09:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минская команда наконец-таки обыграла элитный российский клуб и сократила счет в серии плей-офф Кубка Гагарина до 1:3




После двух поражений минчан от СКА в Санкт-Петербурге серия переехала в Минск. Напомним, что в следующий раунд выходит команда, одержавшая четыре победы.

В третьей игре СКА победил «Динамо» в Минске 4:3 в овертайме. Победный гол гости забросили, играя 5 на 3, что в овертаймах случается редко. Судьи нашли нарушения в действиях хоккеистов «Динамо».

В комментариях к игре, многие специалисты отмечали, что судьи были строги к «Динамо», но пропускали нарушения правил игроками СКА. Разгневанные болельщики забросали лед бутылками.

Вот что после игры сказал глава динамовского клуба Дмитрий Басков:

- Сегодня, как и во всех матчах этой серии, мы увидели несколько моментов, которые вызывают вопросы. Плей-офф – это не только накал эмоций на площадке, но и большая заряженность всех причастных к матчу вне ее. И так уж вышло, что сегодня, даже при безусловной поддержке трибун, к сожалению, чувствовалось, что и у соперника на льду снова присутствует дополнительный игрок. И эмоции наших болельщиков это очень ярко подтверждают, — отметил Басков в интервью hockey.by. — Ребята очень благодарны за ту поддержку, которую они получили сегодня и, надеюсь, получат в дальнейшем. Если раньше я говорил, что «Динамо» способно удивить, то сейчас я говорю, что «Динамо», невзирая на статус противника, способно постоять за себя и за своих болельщиков, которые как никто достойны честной игры.

А российский хоккейный журналист Алексей Шевченко иронично заметил:

- Как же здорово, что арбитры не позволяют грозному и богатому минскому "Динамо" обыграть бедный СКА. Иначе бы в КХЛ не было интриги, — написал Шевченко в телеграм-канале.

И вот 8 марта в Минске прошел четвертый матч. 4:0 в серии и итоговая победа СКА – это было уже бы слишком, учитывая равную игру.

Минчане в итоге выиграли 2:1 благодаря голам Демкова и Мосалева. Но опять без скандала не обошлось.

Валерий Брагин, тренер СКА, еще во время матча попросил судей пересмотреть эпизод с победным голом «Динамо». Судьи не нашли нарушения, хотя смотрели очень долго.

А после матча Брагин не ушел со скамейки своей команды и просил судей подойти к нему. Это вызывало возмущение тренера «Динамо» Крэйга Вудкрофта.

Он подошел ко льду и что-то сказал Брагину. К нему подъехал один из ассистентов арбитров. После обмена репликами с помощниками дей, оба тренера ушли в раздевалку.

- Я доволен сегодняшней победой. Ребята ее заслужили, все бились, все старались, - сказал в эфире «Беларусь 5» Вудкрофт. – Это доказывает, что у нашей команды есть дух и мы будем биться до конца…Судьи не так серьезно влияли на сегодняшнюю игру.

У Вудкрофта спросили, что он говорил Валерию Брагину после матча?

- Просто хотел узнать, о чем он говорил с судьями.

Итак, чтобы одержать общую победу в серии минчанам надо выиграть три игры подряд, а СКА – только одну. Следующий матч пройдет 10 марта в Санкт-Петербурге.
 
Теги: Минск
 
 
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Минская команда наконец-таки обыграла элитный российский клуб и сократила счет в серии плей-офф Кубка Гагарина до 1:3
 
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