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Названы автомобили, которые меньше всего дешевеют через 5 лет после покупки

09.03.2021 09:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперты аналитического агентства Kelley Blue Book определили топ автомобилей, которые меньше всего теряют в стоимости через 5 лет после покупки в автосалоне.

Среди компактов лучшим по этому показателю стал Subaru Impreza, за который на вторичном рынке спустя 5 лет эксплуатации можно запросить 43,1% от начальной цены дилера, пишет interfax.by
Toyota Camry, с 40,9%, назвали победителем в категории среднеразмерных авто.

Toyota RAV4 Hybrid, с 48,6%, - среди гибридов. Лучший электромобиль - Tesla Model X, за который можно выручить 47,3% от начальной стоимости, пишет interfax.by
В категории компактных SUV высшие строки рейтинга заняли Subaru Crosstrek (50,4%) и Subaru Forester (45%), компактных в люкс-категории - Porsche Macan (42%), субкомпактных - Volvo XC40 (37,3%), среднеразмерных - Kia Telluride (47%) и GMC Yukon (46,4%), роскошных среднеразмерных - BMW X7 (37,8%), больших люксовых внедорожников - Mercedes G-Class (48%).

Лучший минивэн - Toyota Sienna (44,7%).

В категории люкс исследователи выделили Lexus IS (38,4%) и Lexus LS (33%).
 
 
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Эксперты аналитического агентства Kelley Blue Book определили топ автомобилей, которые меньше всего теряют в стоимости через 5 лет после покупки в автосалоне.
 
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