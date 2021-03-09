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Мировые цены на нефть растут
Источник материала: Партизан
Мировые цены на нефть 9 марта растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,72%, составив 65,52 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,85% - до 68,82 доллара за баррель.
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Мировые цены на нефть 9 марта растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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