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Громкое дело: в США начался суд над экс-полицейским, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда

09.03.2021 09:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В США начался процесс по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве темнокожего Джорджа Флойда. На первом этапе предстоит определиться с составом жюри присяжных. Как ожидается, на это уйдет порядка трех недель, передает “Российская газета”.

Столь долгий срок обусловлен характером дела. Потенциальным присяжным пришлось заполнить 16-страничную анкету с указанием своего отношения к движению Black Lives Matter, полиции и системе правосудия в целом. Лишь после подбора 12 присяжных начнется разбирательство самого дела. Вступительные речи, как прогнозируется, прозвучат не раньше конца марта, свои доводы защита и обвинение должны будут представить в течение последующих двух-четырех недель.

Как отмечает Forbes, в ожидании начала суда многие здания в городе Миннеаполис (штат Миннесота) были огорожены заборами и бетонными конструкциями на случай повторения прошлогодних массовых беспорядков.


DARNELLA FRAZIER


Напомним, Джордж Флойд скончался после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. Всех полицейских, принимавших участие в задержании, уволили, а затем предъявили обвинения. Шовичу - в непредумышленном убийстве, его коллегам - в преступной халатности, пособничестве в непредумышленном убийстве, пишет ru.oxu.az

После смерти Флойда в США начались массовые протесты и беспорядки. Для их подавления на помощь полиции была привлечена Национальная гвардия США, в ряде городов вводился комендантский час.
 
 
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В США начался процесс по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве темнокожего Джорджа Флойда. На первом этапе предстоит определиться...
 
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