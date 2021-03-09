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Три новых интересных здания, которые минчане вряд ли видели. Показываем, как они выглядят

09.03.2021 09:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске за последние пару лет построены несколько новых зданий, которые минчане могли не заметить. Но на эти объекты стоит обратить внимание, так как они хороши с эстетической точки зрения и совпадают с изображениями на рендерах от архитекторов. Такими зданиями являются новый корпус часового завода «Луч», бизнес-центр на Смолячкова и здание компании, которая занимается обработкой металла, на улице Скорины. Показываем, как эти объекты выглядят, и рассказываем, какие истории с ними связаны.

Корпус завода «Луч» на улице Натуралистов


Раньше на улице Натуралистов, 3 был старый корпус часового завода «Луч», построенный еще в 1953 году. Его снесли и к 2020 году построили новое производственное здание, где сейчас также находится офис топ-менеджеров, цеха и музей завода.

Площадь объекта — около шести тысяч «квадратов». Фасад выполнен из натурального камня.




Строительство нового корпуса финансировалось из средств, которые были выделены еще в 2010 году. Тогда швейцарская компания «Франк Мюллер» купила контрольный пакет акций Минского часового завода и подписала инвестдоговор по модернизации «Луча». В сумме на тот момент в проект вложили 13−15 млн долларов.

Дизайн здания разрабатывало архитектурное бюро Bureau 35, одним из архитекторов проекта был Иван Кравцов — исполнительный секретарь Координационного совета. Параллельно, работая в архитектурном бюро, Кравцов был заместителем директора часового завода «Луч». В сентябре 2020 года КГК возбудил уголовное дело в отношении Кравцова по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

Офисное здание на Смолячкова


Стильный семиэтажный офис на Смолячкова, 14а тоже появился на месте старого одноэтажного здания. Сейчас работы на объекте подходят к финальной стадии.

Заказчиком строительства на этой территории является компания «Спринг-Инвест». Старое здание им принадлежало на праве собственности. Земля под этим зданием — в аренде на 46 лет. Заказчик захотел построить тут новое административное здание для сдачи в аренду айтишникам.

Проект для здания разрабатывала архитектурная студия «Арх-Нуво».




Общая площадь объекта более трех тысяч «квадратов», есть встроенный двухуровневый паркинг на 30 машин. Фасад сделан из мелкоштучной клинкерной плитки. Заказчик также пообещал благоустроить территорию вокруг бизнес-центра.

В 2019 году этот объект попал в скандал. В суде рассматривали уголовное дело в отношении предпринимателя Нонны Гришиной, которую обвинили в даче взятки экс-главному архитектору Минска Павлу Лучиновичу. В материалах дела речь шла о согласовании проекта на Смолячкова Нонной Гришиной с Мингорисполкомом.

Офис «Стройтехпрогресс» возле ЖК «Магистр»


Компания «Стройтехпрогресс» занимается обработкой металла. Ее производства находятся в Минске по улице Скорины, 21 — это недалеко от МКАД, в восточной части столицы. Вблизи — лесной массив и жилой комплекс «Магистр». Здесь же к 2020 году была построена штаб-квартира компании и отреконструированы старые объекты комплекса.

В 14-этажный комплекс входит административное здание, лабораторный блок, многоуровневый паркинг, стоянка, спортивно-оздоровительный комплекс. Общая площадь — более 16 тысяч «квадратов».

Фасад здания облицован кассетами из оцинкованной стали, декоративными ламелями, керамогранитной плиткой и фиброцементными панелями.




Здание проектировали архитекторы компании «Воробьев и Партнеры». За реализацию проекта «Строительство здания по ул. Франциска Скорины, 21 с пристройкой административного корпуса с многоуровневой автостоянкой и спортивно-оздоровительного центра» в 2019 году творческий коллектив «Воробьев и Партнеры» был награжден дипломом МАСА — международной ассоциаций союзов архитекторов стран СНГ, Грузии и Сербии.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске за последние пару лет построены несколько новых зданий, которые минчане могли не заметить. Но на эти объекты стоит обратить внимание, так как они хороши с...
 
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