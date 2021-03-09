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Три новых интересных здания, которые минчане вряд ли видели. Показываем, как они выглядят
Источник материала: Tut.by
В Минске за последние пару лет построены несколько новых зданий, которые минчане могли не заметить. Но на эти объекты стоит обратить внимание, так как они хороши с эстетической точки зрения и совпадают с изображениями на рендерах от архитекторов. Такими зданиями являются новый корпус часового завода «Луч», бизнес-центр на Смолячкова и здание компании, которая занимается обработкой металла, на улице Скорины. Показываем, как эти объекты выглядят, и рассказываем, какие истории с ними связаны.
Корпус завода «Луч» на улице Натуралистов
Раньше на улице Натуралистов, 3 был старый корпус часового завода «Луч», построенный еще в 1953 году. Его
Площадь объекта — около шести тысяч «квадратов». Фасад выполнен из натурального камня.
Строительство нового корпуса финансировалось из средств, которые были выделены еще в 2010 году.
Дизайн здания разрабатывало архитектурное бюро
Офисное здание на Смолячкова
Стильный семиэтажный офис на Смолячкова, 14а тоже появился на месте старого одноэтажного здания. Сейчас работы на объекте подходят к финальной стадии.
Заказчиком строительства на этой территории является компания «Спринг-Инвест». Старое здание им принадлежало на праве собственности. Земля под этим зданием — в аренде на 46 лет. Заказчик захотел построить тут новое административное здание для сдачи в аренду айтишникам.
Проект для здания разрабатывала архитектурная студия «Арх-Нуво».
Общая площадь объекта более трех тысяч «квадратов», есть встроенный двухуровневый паркинг на 30 машин. Фасад сделан из мелкоштучной клинкерной плитки. Заказчик также пообещал благоустроить территорию вокруг бизнес-центра.
В 2019 году этот объект попал в скандал. В
Офис «Стройтехпрогресс» возле ЖК «Магистр»
Компания «Стройтехпрогресс» занимается обработкой металла. Ее производства находятся в Минске по улице Скорины, 21 — это недалеко от МКАД, в восточной части столицы. Вблизи — лесной массив и жилой комплекс «Магистр». Здесь же к 2020 году была построена штаб-квартира компании и отреконструированы старые объекты комплекса.
В 14-этажный комплекс входит административное здание, лабораторный блок, многоуровневый паркинг, стоянка, спортивно-оздоровительный комплекс. Общая площадь — более 16 тысяч «квадратов».
Фасад здания облицован кассетами из оцинкованной стали, декоративными ламелями, керамогранитной плиткой и фиброцементными панелями.
Здание проектировали архитекторы компании «Воробьев и Партнеры». За реализацию проекта «Строительство здания по ул. Франциска Скорины, 21 с пристройкой административного корпуса с многоуровневой автостоянкой и спортивно-оздоровительного центра» в 2019 году творческий коллектив «Воробьев и Партнеры» был
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В Минске за последние пару лет построены несколько новых зданий, которые минчане могли не заметить. Но на эти объекты стоит обратить внимание, так как они хороши с...
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