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Скоро начнут асфальтировать. Как в Гродно идет реконструкция бывшего железнодорожного моста

09.03.2021 09:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжается реконструкция бывшего железнодорожного моста, который станет автомобильным. Сейчас проводятся завершающие работы перед асфальтированием: обустраивают системы отвода воды, деформационных швов, устанавливают опоры освещения. На временных площадках под мостом продолжается демонтаж металлических шпунтов, после чего вода в реке вернется в прежнее русло. Мостовики работают вахтовым методом без выходных, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Напомним, реконструкцию бывшего железнодорожного моста в Гродно начали в ноябре 2019 года. Он станет частью новой объездной дороги и соединит микрорайоны Вишневец и Южный с трассой М6. Недавно строители приступили к сооружению кольцевой разявязки. Работы здесь идут по графику.






Специалисты говорят, что рядом с обновленным мостом на берегу Немана планируют обустроить зоны отдыха, в планах также строительство обзорных смотровых площадок, ведь мост находится в живописном месте и может стать привлекательным объектом для туристов.



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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно продолжается реконструкция бывшего железнодорожного моста, который станет автомобильным. Сейчас проводятся завершающие работы перед асфальтированием:...
 
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