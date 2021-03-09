Скоро начнут асфальтировать. Как в Гродно идет реконструкция бывшего железнодорожного моста

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжается реконструкция бывшего железнодорожного моста, который станет автомобильным. Сейчас проводятся завершающие работы перед асфальтированием: обустраивают системы отвода воды, деформационных швов, устанавливают опоры освещения. На временных площадках под мостом продолжается демонтаж металлических шпунтов, после чего вода в реке вернется в прежнее русло. Мостовики работают вахтовым методом без выходных, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

Напомним, реконструкцию бывшего железнодорожного моста в Гродно начали в ноябре 2019 года. Он станет частью новой объездной дороги и соединит микрорайоны Вишневец и Южный с трассой М6. Недавно строители приступили к сооружению кольцевой разявязки. Работы здесь идут по графику.





















Специалисты говорят, что рядом с обновленным мостом на берегу Немана планируют обустроить зоны отдыха, в планах также строительство обзорных смотровых площадок, ведь мост находится в живописном месте и может стать привлекательным объектом для туристов.









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