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Скоро начнут асфальтировать. Как в Гродно идет реконструкция бывшего железнодорожного моста
Источник материала: Tut.by
В Гродно продолжается реконструкция бывшего железнодорожного моста, который станет автомобильным. Сейчас проводятся завершающие работы перед асфальтированием: обустраивают системы отвода воды, деформационных швов, устанавливают опоры освещения. На временных площадках под мостом продолжается демонтаж металлических шпунтов, после чего вода в реке вернется в прежнее русло. Мостовики работают вахтовым методом без выходных,
Напомним, реконструкцию
Специалисты говорят, что рядом с обновленным мостом на берегу Немана планируют обустроить зоны отдыха, в планах также строительство обзорных смотровых площадок, ведь мост находится в живописном месте и может стать привлекательным объектом для туристов.
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В Гродно продолжается реконструкция бывшего железнодорожного моста, который станет автомобильным. Сейчас проводятся завершающие работы перед асфальтированием:...
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