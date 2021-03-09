Фотофакт. Снегоуборочный МАЗ перевернулся в Гродно

ДТП произошло накануне женского праздника на перекрестке Короткевича/Ольшанской около восьми часов вечера.













В ходе разбирательства водитель пояснил, что ехавший впереди него автомобиль резко затормозил, поэтому, чтобы избежать столкновения, ему пришлось выкрутить руль.

В результате этого, МАЗ занесло и опрокинуло на бок. К счастью, обошлось без пострадавших.