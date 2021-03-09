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Фотофакт. Снегоуборочный МАЗ перевернулся в Гродно
Источник материала: Навiны
ДТП произошло накануне женского праздника на перекрестке Короткевича/Ольшанской около восьми часов вечера.
В ходе разбирательства водитель пояснил, что ехавший впереди него автомобиль резко затормозил, поэтому, чтобы избежать столкновения, ему пришлось выкрутить руль.
В результате этого, МАЗ занесло и опрокинуло на бок. К счастью, обошлось без пострадавших.
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ДТП произошло накануне женского праздника на перекрестке Короткевича/Ольшанской около восьми часов вечера.
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