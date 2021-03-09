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«Следует поощрять употребление в пищу смеси злаков, состоящей из меньшего количества очищенной пшеницы и большего количества цельнозерновых. Уменьшение количества углеводов и улучшение их качества имеет важное значение для поддержания здоровья», — гласит общий вывод ученых-диетологов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учёные рассказали об опасности белого хлеба И других продуктов из очищенного зерна.

Постоянное употребление рафинированных углеводов, лишенные клетчатки, уверены ученые, может привести к повышенному риску сердечных заболеваний, инсульта и даже преждевременной смерти.Это связано с тем, что резко увеличивается количество сахара в крови, такой резкий скачок влияет на сердечно- сосудистую систему.Кроме того, американские исследователи нашли, что очищение зерна приводит к потере от половины до двух третей питательных веществ: «В результате получается рафинированный продукт, который в корне отличается от изначального зерна».Исследования ученых из Университета Саймона Фрейзера в Канаде на примере 137 130 человек из 21 стран мира показали пагубность диеты, богатой рафинированными углеводами: участники, которые потребляли более семи порций рафинированных углеводов в день, имели 27-процентный риск ранней смерти, риск развития сердечных заболеваний в группе составил 33%, а инсульта — 47%.