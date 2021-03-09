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Учёные рассказали об опасности белого хлеба

09.03.2021 09:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Учёные рассказали об опасности белого хлеба
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Результаты канадского исследования, согласно которому употребление в пищу большого количества продуктов из зерна, претерпевшего значительные изменения за счет механического удаления отрубей (шелухи) путем измельчения или выборочного просеивания ведет к тяжелым последствиям для здоровья, опубликовала Daily Mail.

Постоянное употребление рафинированных углеводов, лишенные клетчатки, уверены ученые, может привести к повышенному риску сердечных заболеваний, инсульта и даже преждевременной смерти.

Это связано с тем, что резко увеличивается количество сахара в крови, такой резкий скачок влияет на сердечно- сосудистую систему.

Кроме того, американские исследователи нашли, что очищение зерна приводит к потере от половины до двух третей питательных веществ: «В результате получается рафинированный продукт, который в корне отличается от изначального зерна».

Исследования ученых из Университета Саймона Фрейзера в Канаде на примере 137 130 человек из 21 стран мира показали пагубность диеты, богатой рафинированными углеводами: участники, которые потребляли более семи порций рафинированных углеводов в день, имели 27-процентный риск ранней смерти, риск развития сердечных заболеваний в группе составил 33%, а инсульта — 47%.

«Следует поощрять употребление в пищу смеси злаков, состоящей из меньшего количества очищенной пшеницы и большего количества цельнозерновых. Уменьшение количества углеводов и улучшение их качества имеет важное значение для поддержания здоровья», — гласит общий вывод ученых-диетологов.
 
 
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И других продуктов из очищенного зерна.
 
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