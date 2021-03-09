Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учёные предупредили о вымирании людей в тропиках Из-за глобального потепления.

Исследователи объединили данные 22 климатических моделей, пишет Naked Science. Они изучали то, как быстро в тропиках температура по мокрому термометру (wet-bulb temperature, TW) достигнет 35 градусов по Цельсию. А это — важный для выживания человека показатель. 35 градусов по Цельсию — критическое значение, при котором кожа человека перестаёт успевать терять тепло.Учёные увидели, что при повышении среднегодовых температур на 1,5 градуса по Цельсию, в тропиках температура более чем три часа в сутки будет достигать 35 градусов.Это негативно скажется на людях и вызовет много проблем со здоровьем и даже преждевременные смерти.