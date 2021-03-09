Зрители «Тома и Джерри» случайно посмотрели «Лигу справедливости Зака Снайдера» до премьеры

Источник материала: Onliner

Режиссерская версия «Лиги справедливости» должна выйти на сервисе HBO Max лишь 18 марта, однако подписчики сервиса уже могли ее посмотреть. Все дело в ошибке, которая вместо новой ленты «Том и Джерри» запускала «Лигу справедливости Зака Снайдера». Передает об этом The Hollywood Reporter .

Причем во время паузы в информации о фильме по-прежнему указывалось, что это «Том и Джерри». Ошибку быстро заметили, теперь новую «Лигу справедливости» посмотреть таким образом не получится.

В интернете стали появляться скриншоты из фильма, однако Twitter оперативно скрывает такие изображения из-за требований Warner Bros.

«Лига справедливости Зака Снайдера» — измененная и расширенная версия супергеройского боевика «Лига справедливости». Хронометраж картины увеличился до четырех часов.