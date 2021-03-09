ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зрители «Тома и Джерри» случайно посмотрели «Лигу справедливости Зака Снайдера» до премьеры

09.03.2021 09:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Режиссерская версия «Лиги справедливости» должна выйти на сервисе HBO Max лишь 18 марта, однако подписчики сервиса уже могли ее посмотреть. Все дело в ошибке, которая вместо новой ленты «Том и Джерри» запускала «Лигу справедливости Зака Снайдера». Передает об этом The Hollywood Reporter.

Причем во время паузы в информации о фильме по-прежнему указывалось, что это «Том и Джерри». Ошибку быстро заметили, теперь новую «Лигу справедливости» посмотреть таким образом не получится.

В интернете стали появляться скриншоты из фильма, однако Twitter оперативно скрывает такие изображения из-за требований Warner Bros.

«Лига справедливости Зака Снайдера» — измененная и расширенная версия супергеройского боевика «Лига справедливости». Хронометраж картины увеличился до четырех часов.

Долгожданная новинка. Обновленный и ускоренный SSD Samsung 870 Evo

SSD Samsung 870 Evo 250GB MZ-77E250BW
4 отзыва
2.5", SATA 3.0, контроллер Samsung MKX, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/530 MBps, случайный доступ: 98000/88000 IOps
141 р.
17 предложений

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режиссерская версия «Лиги справедливости» должна выйти на сервисе HBO Max лишь 18 марта, однако подписчики сервиса уже могли ее посмотреть. Все дело в ошибке, которая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Три новых интересных здания, которые минчане вряд ли видели. Показываем, как они выглядят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by