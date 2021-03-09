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Фото дня. Белорусы ставят на аватарку снимок Игоря Банцера, который держит сухую голодовку

09.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Гродненский музыкант Игорь Банцер объявил сухую голодовку 3 марта. Ее продолжение ставит под угрозу его жизнь: в среднем без воды и еды человек может продержаться семь дней.

Фото дня. Белорусы ставят на аватарку снимок Игоря Банцера, который держит сухую голодовку

Представитель музыкального и культурного андеграунда с 20 октября содержится в тюрьме. В марте над Банцером начался суд, его обвиняют в хулиганстве: ночью 5 сентября музыкант танцевал без трусов возле милицейского автомобиля.

Банцер законность суда не признает.

В соцсетях многие стали ставить на аватарку фото музыканта.

– У гэтую секунду такое памкненне – змяняю сваё фота на фота Ігара Банцэра, прынцыповага і смелага чалавека, артыста, музыку, актывіста, які трымае 6-ты дзень сухую галадоўку ў гарадзенскай турме (на 7-мы дзень, як кажуць спецыялісты, можа прыйсці смерць). Вельмі спадзяюся, што ён прачытае лісты, якія мы яму напішам, – отметил глава Белорусского фонда культурной солидарности Сергей Будкин. – «Чалавек-феерверк», – так пра яго сказаў хтосьці з блізкіх.

Толькі ззяць надалей! Упэўнены, што ў Ігара наперадзе – жыццё, напоўненае яскравымі падзеямі і пазітыўнымі ўзрушэннямі.

 
 
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