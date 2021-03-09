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Фото дня. Белорусы ставят на аватарку снимок Игоря Банцера, который держит сухую голодовку
09.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Гродненский музыкант Игорь Банцер объявил сухую голодовку 3 марта. Ее продолжение ставит под угрозу его жизнь: в среднем без воды и еды человек может продержаться семь дней.
Представитель музыкального и культурного андеграунда с 20 октября содержится в тюрьме. В марте над Банцером начался суд, его обвиняют в хулиганстве: ночью 5 сентября музыкант танцевал без трусов возле милицейского автомобиля.
Банцер законность суда не признает.
В соцсетях многие стали ставить на аватарку фото музыканта.
– У гэтую секунду такое памкненне – змяняю сваё фота на фота Ігара Банцэра, прынцыповага і смелага чалавека, артыста, музыку, актывіста, які трымае 6-ты дзень сухую галадоўку ў гарадзенскай турме (на 7-мы дзень, як кажуць спецыялісты, можа прыйсці смерць). Вельмі спадзяюся, што ён прачытае лісты, якія мы яму напішам, –
Толькі ззяць надалей! Упэўнены, што ў Ігара наперадзе – жыццё, напоўненае яскравымі падзеямі і пазітыўнымі ўзрушэннямі.
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Ее продолжение ставит под угрозу его жизнь.
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