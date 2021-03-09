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Илон Маск опубликовал семейное фото с Граймс и их сыном X Æ

09.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илон Маск опубликовал семейное фото с Граймс и их сыном X Æ

Миллиардер поделился на редкость трогательным семейным фото с возлюбленной и маленьким сыном, рассказывает журнал ELLE.

Илон Маск известен своей открытостью и практически все посты в социальных сетях сопровождаются указанием его геолокации. Согласно указанным данным, семейный портрет был сделан в Starbase в штате Техас.

О романе Маска и певицы Граймс стало известно в 2018 году, когда возлюбленные впервые появились вместе на Met Gala. В мае 2020 года у пары родился сын. Родители дали малышу необычное имя — X Æ A-12. Это первый ребёнок Граймс и шестой у Илона Маска.

Фото: elle.ru

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Миллиардер поделился на редкость трогательным семейным фото с возлюбленной и маленьким сыном, рассказывает журнал ELLE. Илон Маск известен своей открытостью и...
 
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