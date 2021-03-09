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Акция «Живая весна»: белорусов приглашают фотографировать весенних птиц и вместе составить карту миграции

09.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Акция «Живая весна»: белорусов приглашают фотографировать весенних птиц и вместе составить карту миграции

Вестники весны возвращаются в Беларусь! А здесь их встречают объективы камер. Белорусов приглашают фотографировать весенних птиц и вместе составить карту миграции.

Её создают наблюдатели со всей планеты – международная акция «Живая весна» охватывает почти 60 стран. Участники отправляют фото птиц на страницах проекта в соцсетях. Онлайн-карта наглядно демонстрирует маршруты их перелётов между континентами. Вестниками весны выбраны 7 видов пернатых. Первыми в Беларусь прилетят аисты и кулики, затем деревенские ласточки и кукушки, в апреле – ласточки-береговушки и стрижи, а в конце мая – золотистые щурки. 

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Вестники весны возвращаются в Беларусь! А здесь их встречают объективы камер. Белорусов приглашают фотографировать весенних птиц и вместе составить карту...
 
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