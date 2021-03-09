Гороскоп на 9 марта: Скорпионы добьются желаемого, Львам сопутствует удача, а Весам лучше взять тайм-аут

Источник материала: ОНТ

Сегодня Овнам захочется устроить праздник жизни. Поэтому вечером вы можете случайно оказаться на дружеской вечеринке. Успешными будут намеченные планы и проекты.

Весь день Тельцы посвятят завершению важного дела. Ситуация в личной жизни не изменится. Вызывающее поведение доставит вам больше разочарований, чем радости.

Близнецам звёзды советуют быть предельно внимательными. Вы можете совершить элементарную ошибку, которая обернётся финансовыми потерями. Позаботьтесь о своей безопасности.

Ложь и изворотливость вряд ли помогут сегодня Ракам. Вы только навредите себе и близким. Хорошо заняться самообразованием и освоить что-то новое.

Львам на каждом шагу будет сопутствовать удача. Сегодня вы станете душой компании. Вопросы материального характера отойдут на второй план.

Оптимистичный день у Дев. Звёзды обещают вам приятные впечатления. Вы сможете встретить людей, которые придерживаются таких же взглядов, как и вы.

Весам лучше взять тайм-аут. Ваш упадок жизненных сил и творческой энергии не лучшим образом отразятся на близком окружении. Сохраняйте эмоциональное равновесие.

Скорпионы проявят своё обаяние и добьются желаемого. Вы сделаете всё, что запланировали. Днём решайте спорные вопросы с коллегами, а вечером готовьтесь к приходу гостей.

Стрельцы, ваше романтическое чувство может помешать карьере. Есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий. Не начинайте никаких серьёзных дел.

Козерогам стоит отдать предпочтение прогулкам по свежему воздуху. Физические нагрузки запланируйте на другой день. Есть шанс найти покровителя или спонсора.

Плодотворный рабочий день у Водолеев. Постарайтесь не придираться к недостаткам окружающих. Вы рискуете остаться в одиночестве. Попытки разобраться в ситуации окажутся тщетными.

Благоприятный, лёгкий и приятный день у Рыб. Хорошие новости создадут настроение. Смело претворяйте намеченные планы в жизнь. Вы на правильном пути.

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