В Приморье детеныш тюленя погиб из-за активного внимания людей

Источник материала: ОНТ

В Приморском крае (Россия) обнаруженный на берегу детеныш тюленя умер после стресса от активного внимания людей. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на реабилитационный центр «Тюлень».

Отмечается, что животное не пережило шок, полученный от слишком активного внимания людей на берегу, где детеныш оказался после штормового ветра и ледолома.

Также на странице реабилитационного центра в Facebook была опубликована видеозапись того, как люди окружили тюленя, подходили к нему с собакой и фотографировали. Отмечается, что так вести себя при встрече с тюлененком нельзя.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram