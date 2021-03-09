|
В Приморье детеныш тюленя погиб из-за активного внимания людей
Источник материала: ОНТ
В Приморском крае (Россия) обнаруженный на берегу детеныш тюленя умер после стресса от активного внимания людей. Об этом
Отмечается, что животное не пережило шок, полученный от слишком активного внимания людей на берегу, где детеныш оказался после штормового ветра и ледолома.
Также на странице реабилитационного центра в Facebook
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Приморском крае (Россия) обнаруженный на берегу детеныш тюленя умер после стресса от активного внимания людей. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)