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В России пьяный водитель сбил ворота и катался по территории детсада
Источник материала: ОНТ
Во Владивостоке (Россия) пьяный водитель за рулем иномарки сбил ворота и начал кататься по территории детского сада. Об этом
8 марта в соцсетях появилось видео очевидца, на нем автомобиль розового цвета едет по территории детского сада. Иномарка объезжает горку и задевает перила.
Нетрезвый водитель был задержан полицией рядом с местом происшествия. Мужчина при задержании оказывал сопротивление.
В результате инцидента пострадавших нет.
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Во Владивостоке (Россия) пьяный водитель за рулем иномарки сбил ворота и начал кататься по территории детского сада. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой...
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