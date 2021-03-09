В России пьяный водитель сбил ворота и катался по территории детсада

Источник материала: ОНТ

Во Владивостоке (Россия) пьяный водитель за рулем иномарки сбил ворота и начал кататься по территории детского сада. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

8 марта в соцсетях появилось видео очевидца, на нем автомобиль розового цвета едет по территории детского сада. Иномарка объезжает горку и задевает перила.





Нетрезвый водитель был задержан полицией рядом с местом происшествия. Мужчина при задержании оказывал сопротивление.

В результате инцидента пострадавших нет.

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