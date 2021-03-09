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Белорусские нефтепродукты поступают в российский порт Усть-Луга в обход гаваней стран Балтии
Источник материала: ОНТ
Белорусские нефтепродукты поступают в российский порт Усть-Луга. Более 5 тыс. т бензина отправили с Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
В пути также более 3,5 тыс. т мазута, который поступит в порт Санкт-Петербурга.
Напомним, в августе прошлого года после введения санкций со стороны стран Балтии Президент Беларуси принял решение перебросить белорусские грузы в российские порты. В феврале соглашение между Минском и Москвой было подписано. Оно предполагает перевалку более 9 млн 800 тыс. т грузов за три года.
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Белорусские нефтепродукты поступают в российский порт Усть-Луга. Более 5 тыс. т бензина отправили с Мозырского нефтеперерабатывающего завода. В пути также более 3,5...
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